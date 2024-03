"Fiatalabbnak nézek ki 45 évesen, mint a 30-as éveimben: elmondom, mi a titkom"

A most 45 éves Shannon Collins, vagy ahogy influenszerként nevezi magát, The Gym Nurse tartalmait 154 ezren követik nap, mint nap az Instagram-oldalán. Az idősebb korába szakmát váltó, és jelenleg személyi edzőként ténykedő nő saját bevallása – és a képei tanúsága – szerint éveket letagadhatna a korából, emellett kész hozzásegíteni a követőit is ahhoz, hogy ők is jobban érezzék magukat a bőrükben. Közösségi oldalán elárulta, hogy mi a titka a megfiatalodásának, és hogy milyen tanácsokkal tudja ellátni azokat az embereket, akik 30-on túl akarnak belevágni az életmódváltásba.

A DailyStar számolt be róla, hogy Shannon 35 éves kora után döntött úgy, hogy itt az ideje megváltoztatni az életét és a kinézetét. Ekkoriban még nem figyelt oda az étkezésére, imádott nasizni, és hetente néhányszor még az alkoholt sem vetette meg. Ekkor még az edzés is csak mint hobbi szerepelt az életében, és a kinézetén is meglátszódott, hogy átlagos életet él, kevés odafigyeléssel.

Az idő rohan, a testem és az elmém is megváltozott, de ami még fontosabb, hogy most, 45 évesen sokkal jobban érzem magam, mint 35 évesen. Az egyik legnagyobb nyertese a változásnak az önbizalmam. A szorongásom is jelentősen csökkent, amivel már a középiskola óta küzdöttem

– kezdte beszámolóját a személyi edző. Ezután kihangsúlyozta, hogy nem lehet egyik napról a másikra elérni az álomformánkat, de ha a mindennapunk részévé tesszük az egészséges életmódot, akkor hosszútávon elérjük a céljainkat.

– A dolgok egyre csak javulni fognak, ha minél többet változtatsz a szokásaidon pozitív irányba. Mindennap csak egy kicsivel kell jobbá válnunk. Én megtanultam, hogy egyensúlyba kell hozni az edzést és az életmódomat. Ritkán iszom már csak alkoholt, és maximum diétás üdítőket, vagy vizet fogyasztok napközben. Emellett korábban mindig csak kardióztam, azt hittem, hogy az segíti a legjobban a fogyást, de rájöttem, hogy fontos a súlyzós edzés végzése, ugyanis azzal könnyebben elérhetem a céljaimat.

Nem edzek többet, vagy többször, inkább csak hatékonyabban

– árulta el a titkát a ragyogóan kinéző influenszer, aki a legfontosabbnak azt tartja az életmódváltásából, hogy szépen lassan elhagyta a rossz szokásait, és helyettük egészséges rutint alakított ki magának.

Emellett felhívta a figyelmet rá, hogy a tükörre hallgassanak a hölgyek, ne a mérlegre, ugyanis nem az számít, hogy az mennyi kilogrammot mutat, hanem hogy a test izom-zsír összetétele milyen. Ezt egy elég mutatós fotóval is illusztrálta. Az alábbi két fotón például ugyanannyit nyom a személyi edző, a különbség mégis jól látható: