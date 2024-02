Fura dolgot tett Schobert Norbert az éj leple alatt Rékával

Schobert Norbi és Rubint Réka lassan 22 éve élnek boldog házasságban. Habár manapság már ez is rendkívül soknak számít, mindketten úgy vélik, még nekik is lenne mit tanulniuk azoktól, akik már 40-50 éve házasok. Réka szerint a legfontosabb a kompromisszumkészség, és az, hogy az ember jobban szeresse a másikat önmagánál. Ezen felül fontosnak tartja még azt is, hogy az ember párja odafigyeljen a másikra, ismerje a szeretetnyelvét, tudja mitől boldog a másik.

Rubint Réka és Schobert Norbi 22 éve él boldog házasságban

Fontos, hogy meg tudja hallani, mit szeretne a másik

– véleményezte a Mokka vendégeként Réka, aki Norbi oldalán megtapasztalhatja ezt az érzést, hiszen férje folyamatosan lesi minden kívánságát, vágyát. Épp ezért kapott Valentin-napra is egy olyan ajándékot, amihez Norbinak fura módszerhez kellett folyamodnia.

A fitneszmágnás ugyanis egy egyedi bokaláncot adott neki, amire egy hónapig készült. Egy ötvössel készíttette, így fontos volt a pontos méret, ám Norbi ezt pontosan nem tudta:

Az a helyzet, hogy álmában mértem le a bokáját.

– emlékezett vissza nevetve a fitneszedző, aki ezt követően rájött, hogy Réka bokájának mérete megegyezik az ő csuklójának méretével. Innentől pedig egyszerű volt a dolog, és amint elkészült az ajándék, azt oda is adta kedvesének még a szerelmesek napja előtt. Réka erre csak annyit mondott: férje sosem bírja kivárni, hogy akkor lepje meg a másikat, amikor annak napja van.

Kapcsolatuk tehát ugyanolyan szoros és figyelmes, romantikus, mint házasságuk elején, gyermekeik előtt. Ez talán annak is köszönhető, hogy a fitneszlady már a kezdetektől úgy vélte, hogy az ember gyerek mellett is szakítson időt a párjára.

Amikor megszülettek a gyerekek, akkor is nagyon fontosnak tartottam Norbit, hogy ne vesszen el a kapcsolatban. Nem leszünk attól rosszabb édesanyák, ha a párunkra is odafigyelünk

– közölte Réka. Ő erre heti egy napot mindig fordított minimum. Manapság azt látja, hogy mások erre nem figyelnek annyira oda, a férfiak egyedül maradnak egy párkapcsolatban kisbabájuk születése után, és ez az oka annak, amikor egy jövevény megérkezését követően távolodnak el inkább egymástól a szerelmesek, mintsem közelebb kerülnének.