Ők a legpechesebb csillagjegyek, ha pénzről van szó

Noha a sikernek számos olvasata van, sokak szerint azok tekinthetők a legsikeresebbnek, akik anyagi téren nagy sikereket érnek el – azaz komoly összegeket visznek haza. Vannak, akik ezt kemény munkával érik el, mások pedig mintha szerencsésebbek lennének a csillagoknak köszönhetően. Olyanok is akadnak, akiknek ugyan jön a pénz, de rögtön el is költik azt – így aztán hiába vonzzák mágnesként a pénzt, ha aztán ki is folynak a forintok a kezeik közül. Most leleplezzük azt a négy csillagjegyet, akiknek valahogy soha nem jön össze a nagy lóvé.

Csillagjegyek, akiknek valahogy nem jönnek a nagy forintok Fotó: Pexels

Ez a négy csillagjegy keres a legkevesebbet

Halak

A vízjegyű Halak bolygója az álmoknak és vágyaknak élő Neptunusz. Alighanem ennek köszönhető, hogy a nyugodt, empatikus és békeszerető Halak nehezen találja a helyét az élet gyakorlatias oldalán. Nem is igazán hajtja, hogy anyagi javakra tegyen szert. Nem véletlen, hogy eme horoszkóp jelképe két, ellentétes irányba úszó hal. A jegy szülötteire jellemző ugyanis, hogy néha önmagukkal is konfliktusba kerülnek, önmaguk érdekeit sem képesek érvényesíteni, ha azok nem egyeznek a spirituális céljaikkal. Épp ezért van, hogy bizony a pénzügyekben nem tekinthetőbbek a legsikeresebb jegyeknek.

Rák

A Halakhoz hasonlóan a Rák ugyancsak víz jegyű: elsősorban az érzelmei, érzékenysége az, ami meghatározza. Ráadásul a Hold az égitestje, amely ugyancsak az érzelmekkel játszik. A jegy szülöttei önzetlenek és szenzitívek, ezek azonban épp nem azok a tulajdonságok, amikkel a munka világában gyorsan feljebb lehet jutni a ranglétrán. Hiányzik belőlük az a fajta könyörtelenség, ami a meggazdagodást elősegítené. Ráadásul sokkal inkább fókuszálnak a családra, mintsem a munkájukra.

Vízöntő

A jegy szülöttei úttörő gondolkodásukról és progresszivitásukról híresek. Sajnos ez az előremutató hozzáállás azonban nem hozza magával a gazdagságot, ugyanis elsődleges mozgatórugójuk mindig valamilyen jó ügy. Mindig valakiért, valakikért tesznek, egy nemes célért, nem pedig a haszon reményében. Bár nagyszerű vezetők, jellemzően szociális területen helyezkednek el, esetleg oktatóként vagy az egészségügyben.

Bak

Némiképp kakukktojás a felsoroltak közt a Bak: bolygója a Szaturnusz az egyik legkeményebb, legkomolyabb égitest az asztrológiában. Fegyelmet és fókuszt követel minden feladat során. Kétségtelen, hogy ennek köszönhetően folyamatosan sikert akar elérni. Sajnos azonban ez a bolygó kétélű fegyver, ugyanis vezeklést is követel a karmának köszönhetően, így ha nincs csillagászatilag kedvező pozícióban, akkor nagy nyereségek helyett nagy veszteségeket hoz a Bak jegy szülötteinek.