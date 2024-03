Áprilisi horoszkóp: nagy felismerések várnak ránk

NYILAS

A Kosban együttálló bolygók felélénkítenek: pezsegni fogsz, csak úgy teng bennd a vállalkozó szellem, kiváltképp április 8-án, 12-én és 19-én. Ha jön valami ötleted, írd le azonnal, nehogy elfelejtsd! Április 21-én időzített bomba robban a munkahelyeden, valaki felmond vagy kirúgják, és ebből óriási botrány alakul ki. A saját érdekedben maradj ki belőle!

BAK

Április nem a te hónapod lesz: úgy érzed majd, mintha mindenki óvodásként bánna veled. Ez április 10-én lesz a legszembetűnőbb. Április 21-én egy Jupiter-Uránusz együttállásnak köszönhetően megvilágosodsz, mivel is kellene foglalkoznod. A felismeréssel együtt azonban könnyen lehet, hogy komoly újratervezések is járnak, ezzel azonban nincs semmi baj!

VÍZÖNTŐ

Az április számodra bolondos lesz és szeszélyes. Eddig is élvezted, ha valami váratlan történik, és így lesz ez most is, kivéve 21-ét, amikor egy diszharmonikus Nap-Plútó fényszög szerint megkérdőjelezed a rokonaid épelméjűségét és jó szándékát. Jobb, ha felülkerekedsz ezen, nehogy állóháború alakuljon ki! Fogadd el, hogy nem fog egyik pillanatról a másikra megoldódni a helyzet!

HALAK

Április több kedvező napot is kínál számodra: 3-án, 10-én és 29-én is nagy bolygók randevúznak egymással. Ekkor igazán fontos lesz, mire fókuszálsz. Pénzügyi értelemben új forrás nyílhat meg számodra 8-án, 12-én és 19-én. Kérdés, van-e kapacitásod, és megéri-e? Ezt mindenképpen mérlegeld, mielőtt bármibe is belevágnál!