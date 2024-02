Iszet boszi elárulta: ez vár ránk a Sárkány évében

A Fa Sárkány éve február 10-én veszi kezdetét. A keleti csillagászatban, kultúrában tiszteletreméltó és nagylelkű lényként tekintenek rá. Ez a mitikus teremtmény az, aki lángra lobbantja az emberiségnél az ambíciót és a mély érzelmeket. Abban biztosak lehetünk, hogy a következő időszakban senki sem fog unatkozni, minden terület igazán eseménydúsnak ígérkezik minden állatövi jegy számára. Éppen ezért nem véletlen, hogy sokan várakozással telve tekintenek a Sárkány évére, mert nagyon izgalmas és energiában gazdag lesz. Emellett egy új és jó kezdetet is jelent az emberiség számára. Merjünk most nagyot álmodni! – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Fotó: Pexels

Mire lehet számítani?

Vannak olyan jegyek, akik számára különösen kiemelkedő lesz, főleg a Sárkány jegy szülötteinek. Ez egy igen intenzív év lesz számukra, és sok pozitív változásra számíthatnak. De természetesen a többi jegynek sem kell elkeserednie, hiszen a következő időszak remek üzleti lehetőségeket, erős párkapcsolatokat és jó emberi kapcsolatokat hoz, mivel a Sárkány az erőt és a bölcsességet képviseli. Ezt azért nem úgy kell érteni, hogy kényelmesen hátradőlhetünk a fotelben, hanem tennünk is kell azért, hogy ez a sok pozitív változás valóra is válhasson! De pont ez a jó ebben, hogy ez az év minden szempontból energetikailag támogatja és segíti a lehetőségeink megvalósulását.

Lehetnek akadályok!

De ne csak a pozitív dolgokra figyeljünk, ugyanis a Sárkány éve mindenképp felkavarja az állóvizet! Vagyis olyan élethelyzeteket teremt, amikbe nem tudunk belekényelmesedni, így segítve a sikert az életünk bármely területén.

Kérjünk a sárkánytól!

Mit érdemes tennünk, hogy minden olyan területen, ahol szeretnénk pozitív változást, az be is következzen? Mindenképp szerezzünk be egy kínai sárkány szobrot vagy akár egy képet, amit az otthonunk olyan pontjára helyezünk, ami központi helyen van. Lehetőleg tegyük például egy magasabb polcra, ahol szem előtt van, de semmiképp se alacsony helyre, mert az energetikailag nem jó. Ha lehet, alkalmanként égessünk el mellette füstölő pálcikát és helyezhetünk mellé akár kis papírokra írt különböző kívánságokat is, amikben a sárkány erejét kérjük. Ezeket a cetliket tartsuk egészen addig a szobor vagy a kép mellett, amíg a kívánságunk be nem teljesedik. Persze, ha valaki nagyobb dolgokat szeretne elérni vagy a vállalkozását erősíteni, akkor érdemes a papírokat egész évben ott tartani. Ezeket célszerű egy piros szalaggal is átkötni.