Ezt teszi a fogyó Hold a testeddel - különösen alakul a hét második fele

Az asszírok pontosan tudták, hogy alapjaiban határozza meg az ember életét az, hogy milyen csillagjegy alatt születik, illetve hogy egyes napokon hogyan állnak a csillagok. Nem véletlen, hogy az ókor óta folyamatosan tudományágként létezett a csillagok fürkészése, és bizony a jövendő megjóslása az egyik legkomolyabb papi feladat volt. De nemcsak a csillagok vannak ránk komoly hatással, hanem a Hold is. Nézzük meg, hogy miképpen hat a testünkre a fogyatkozó Hold! Az Astronet megmutatja.

KEDD, február 27:

A Mérleg Hold ma kiegyenlítődésre, harmóniára és békés megoldások megtalálására hajlamosít téged. És szerencsére másokat is. Ennek jegyében ma szóba hozhatsz olyan témákat, amelyek kínosak és/vagy feszültséget okoznak benned, ill. köztetek. De ne várj azonnali egymás nyakába borulást. Bőven elég, ha az álláspontok kezdenek közeledni.

SZERDA, február 28:

A Mérleg Hold ma is segít a kompromisszumkészségben. Szerencsére mások is hajlamosabbak a közös nevező megkeresésére. Ennek jegyében ma is szóba hozhatsz olyan témákat, amelyek kínosak és/vagy feszültséget okoznak benned, ill. köztetek. Emellett jót tenne egy nagyobb szellőztetés. De nem csak a lakásodat, hanem a fejedet is ki kéne szellőztetned.

CSÜTÖRTÖK, február 29:

A mai nap grátisz. Mivel szökőév van, a február nem 28, hanem 29 napos. 04:10-kor a Hold átlép a Skorpióba, ami harciasabb, szenvedélyesebb stílust hoz magával. Ne lepődj meg, ha a fellépésed ennek megfelelően változik! A szenvedéllyel nincs baj. Addig, amíg a másik fél nem érzi magát megtámadva. Emellett ne felejtsd el meglocsolni a növényeidet!

PÉNTEK, március 1:

Továbbra is a Skorpióban jár a Hold. Még mindig az a kérdés, hogy a szenvedélyt milyen formában és milyen hőfokon mutatod ki. Persze nem csak erről szólhat a napod, hanem az egészséged megőrzéséről is: főzzél fűszeres, illatos, egzotikus teát, vagy levest! A csípős ízek gyógyító erejűek. És ne feledd, hogy továbbra is aktuális a locsolás, mosás!

SZOMBAT, március 2:

A tavaszi első hónapjának, a márciusnak első hétvégéjének első napján 14:56-kor a Hold átlép a lelkes Nyilasba, ami fellelkesít téged. Innentől erősnek és tettre késznek érzed magad. Ez jó arra, hogy sportolni menj, vagy nagytakarítást csinálj. Utóbbi a fogyó Hold miatt rendkívül látványos eredményt hoz. Összekötheted ezt a téli dekoráció lecserélésével.

VASÁRNAP, március 3:

A Hold marad a Nyilasban. Az aktivitás fenn tartja az energia szintedet. Szóval mozogj, pörögj, szorgoskodj! Nem fogsz elfáradni, mert generátorként egyre több energiát „termelsz”. Ebben lesznek partnereid, de lesznek ellen drukkereid is. Felesleges velük foglalkozni. Hiszen mindig voltak, vannak, és lesznek irigyeid.