Figyelmeztet az orvos: ezt semmiképp se tedd, amikor felkelsz

Mindannyiunknak megvannak a reggeli rutinjai, van, aki egy csésze kávéval vagy újságolvasással indítja a napot, de egy orvos szerint van egy dolog, amit soha nem szabad megtenned, amikor felkeltél.

Egy dolgot nem szabad csinálnod, amikor felkelsz Fotó: Pixabay

Dr. Jane Bowring természetgyógyász elmondta, hogyha a reggel telefon nyomkodással indítod, az káros hatással lehet az egészségedre – az anyagcsere lelassulásától kezdve egészen a fejfájásig. A szakember szerint ezzel a tevékenységgel túlstimuláljuk az idegrendszerünket, ami károsíthatja az egészségedet.

Ezt te sem akarhatod, a reggeli telefonhasználat megemeli a dopaminszintedet, ami nagyon túlstimulálja az agyadat és az idegrendszeredet

- fejtette ki az orvos.

Dr. Jane Bowring figyelmeztet, hogy a készülék használata az anyagcserére is hatással lehet, ugyanis a mobiltelefonodból származó elektromos és mágneses mezők (EMF) miatt, amelyek túl sok kalciumot juttattnak a sejtekbe a VGCC-n (feszültségfüggő kalciumcsatornákon) keresztül, ami több magnéziumot igényel, ahhoz, hogy ellensúlyozni tudja a kalcium beáramlásának egyensúlyát.

Az orvos hozzátette, hogy a reggeli telefonozás a napi energia szintet is befolyásolhatja, ami fejfájáshoz is vezethet. A telefon képernyője kék fényt is bocsát ki, ami összezavarhatja a cirkadián ritmusodat, ami Dr. Bowring szerint azt fogja mondani az agyának, hogy déli 12 óra van.