16 éves koráig nem adok a gyerekemnek telefont, még ha gyűlölni is fog érte

Manapság már a kisbabák kezében is telefont és tabletet látunk. Igen gyakori, hogy amikor a szülők szeretnének egy nyugodt órácskát, bekapcsolják a tableten a gyerekműsort vagy valamilyen játékot, hogy a baba azzal foglalja le magát. Éppen emiatt már nagyon kicsi kortól megjelenik az igény az okoseszközök iránt, mire pedig a gyerek iskolás lesz, szinte biztos, hogy kap egy okostelefont. Mint azonban ismeretes, ennek számos hátrányos következménye is lehet. Éppen ezért egy anyuka úgy döntött, hogy ő bizony nem fog adni telefont a gyermeke kezébe addig, ameddig be nem tölti a 16. életévét.

A kamaszok el sem tudják képzelni az életet mobilozás nélkül

Egy anyuka arra hívja fel a figyelmet, hogy a szülőknek sokkal jobban oda kellene figyelni a gyerekek mobilhasználatára. Rámutatott arra, hogy a legtöbb szülőnek fogalma sincs, hogy milyen appokat használ a gyerek, ha ugyanis a szülő ellenőrzi is a telefonját, a gyerekek ezt könnyen ki tudják játszani. Olyan rémhírről is hallani, hogy a gyerekek minden nap, amikor hazaérnek az iskolából, letörlik a telefonjukról azokat az appokat, amikről nem szeretnék, hogy a szülők tudjanak, majd reggel, mikor elhagyják az otthont, újratelepítik.