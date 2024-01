Felejtsd el a rossz beidegződést! Fogadjunk, hogy te is rossz helyen tárolod a tojást!

Mint a ketchup esetében, úgy a tojásnál is sok vita van arról, hogy azt a hűtőben kell-e tárolni vagy sem. Nos, a véget nem érő okoskodásnak most a brit gasztroguru Mary Berry, szakács, pék és televíziós műsorvezető véget vetett. Elárulta, hogyan is kell jól tárolni ezt az alapvető élelmiszert.

Hol is van a tojás helye? Fotó: Pixabay

Kijelentette, a tojásokat célszerű hidegebb helyen tárolni, azaz a hűtőszekrényben, mivel 4 Celsius-fokon vagy alatta tovább elállnak. Itt sem mindegy azonban, hova helyezed! Mary szerint ugyanis sokan elrontják, hogy a hűtő ajtajába teszik azt, nem pedig a polcra, ahol hűvösebb van. De az, hogy valaki az ajtóban tárolja azokat, nem csak a melegebb fokok miatt baj, hanem azért is, mert az ott tárolt tojások az állandó hőmérsékletváltozás következtében, az ajtó nyitogatása közben hamarabb megromolhatnak, így ételmérgezést is okozhatnak.

A legeslegfontosabb: mindig fogyasszuk el őket a szavatosság idő lejárta előtt. Ezen felül érdemes őket a dobozukban hagyni és az ételektől távolabb elhelyezni, hogy ne szívják magukba az ízeket és szagokat a héjukon keresztül. Mindig a hegyes végük legyen felül, így a sárgája egyben, a tojás közepén, a fehérjében marad – írja az Express.

Mary még egy további tippet is adott:

Ha szeretnénk, le is fagyaszthatjuk őket.

Így természetesen tovább elállnak, akár 6 hónapig is ehetőek. Ennek ellenére érdemes négy hónap elteltével felhasználni őket.