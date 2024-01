II. Erzsébet szakácsa elárulta a titkot: ez az 5 szabály fontos a tökéletes sült kolbászhoz

II. Erzsébet királynőnek is főzött az a Michelin-csillagos séf, aki most lerántotta a leplet a tökéletes kolbászsütés titkáról. A séf szerint ugyanis több hibát is el lehet követni az egyszerűnek tűnő feladat során. Jeff Baker azt javasolja, hogy 5 egyszerű szabályt tartsunk be a tökéletes sült kolbászhoz:

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

1. Előkészületek

Fontos, hogy a kolbász ne a hűtőből kerüljön a serpenyőbe: elkészítés előtt legalább 20 perccel vegyük ki a hidegből, és hagyjuk állni szobahőmérsékleten. Erre azért van szükség, mert így a kolbászunk egyenletesen fog főni, majd később sülni, ráadásul abban is segít, hogy ne repedjen ki a serpenyőben.

2. Eszközök

Olyan serpenyőt használjunk, ami tapadásmentes, alatta a lángot pedig állítsuk alacsonyra vagy enyhén közepesre!

3. Zsiradék

Egy púpozott teáskanál kacsa- vagy libazsírral a legfinomabb. Ezt egyenletesen terítsünk el a serpenyő alján, mindenhova kerüljön, a felesleget pedig távolítsuk el!

4. Hőfok

A hőfok lehetőség szerint legyen állandó, és időnként forgassuk meg a kolbászokat! 10-12 perc sütés után már gyönyörű aranyszínük lesz - írja a mindmegette.hu.

5. Tálalás

Mielőtt tálalnánk a sült kolbászt, pihentessük egy kicsit! A séf szerint akkor lesz igazán jó a végeredmény, ha a hőmérséklete 70 fok környékén mozog, nyomásra pedig kemény és feszes.