2024-es nagy éves horoszkóp: sorsfordító változásokat ígérnek a csillagok

2024-es éves Kos horoszkóp

Sok kihívással kell megküzdened a következő esztendőben, de végül az élet és az eredmények téged igazolnak majd a 2024-es éves horoszkóp szerint. Kiemelt időszak az április 30. és június 8. közötti periódus, amikor bolygód, a Mars felpörget téged és az eseményeket. Ennek ellenére jól tennéd, ha nem kezdenél kapkodni, most tényleg megéri türelemmel kivárni! A szerelemben a nyár hozhat komoly fordulatot.

2024-es éves Bika horoszkóp

Nagyon szerencsés évnek nézel elébe a 2024-es éves horoszkóp szerint. Május 25-ig a Jupiter a jegyedben áll, de utána sem lesz okod a panaszra. Izgalmas fejlemény várható, amikor április 21-én a Jupiter az Uránusszal együtt áll, ekkor ugyanis a környezeted számára meglepő döntést hozol. Valójában régóta érik ez már benned, de ekkor lesz bátorságod meg is lépni. A személyes céljaidban és a párkapcsolatodban is a fejlődés éve ez, szintet lépsz/léphettek együtt.

2024-es éves Ikrek horoszkóp

Május 26-án lép be a jegyedbe a Jupiter, és több területen is csodákra számíthatsz: szerelem, család, ingatlan ügyek, karrier, pénz, egészség. A párkapcsolatban eljegyzés, esküvő is szóba kerülhet, munkában nagyon komoly előrelépés. Az biztos, hogy nagyon sorsfordító lesz számodra ez az esztendő.

2024-es éves Rák horoszkóp

Az idő most neked dolgozik. Hogy mit is jelent mindez? Nos például azt, hogy amivel kapcsolatban azt érzed az év elején, hogy mintha árral szemben úsznál, arról az év második felére kiderül, hogy bizony mindvégig neked volt igazad. Azt is jelenti mindez, hogy beérnek korábbi erőfeszítésednek gyümölcsei, ha türelmes vagy. És nem utolsó sorban azt is jelenti, hogy olyan dolgokat tanulsz és tapasztalsz, amik egész életedben hasznodra lesznek.

2024-es éves Oroszlán horoszkóp

Nagyon komoly változások kapujában állsz. Az év első felében nem csökken a terhelés, de a te munkabírásod, terhelhetőséged sem, és most bizony eljöhet a nagy áttörés ideje. A Jupiter szó szerint kitágítja a látómeződet. Engedd neki, és ne félj váltani! Ha a jelenlegi helyen nem fejlődsz, akkor tovább kell lépned. Május 26. után beérnek ezek a hatalmas erőfeszítések, de most ehhez valóban bátran kell cselekedned.

2024-es éves Szűz horoszkóp

Bár a felszínen sokáig látszólag minden mozdulatlan, a mélyben, benned, nagy változások zajlanak. Fontos kérdéseket feszegetsz, és átértékelésre késztetnek az égi folyamatok. S mindeközben végbemegy egy nagyon fontos érési, fejlődési szakasz, melyből megújulva kerülsz elő. A párkapcsolatodban is megmutatkozik ez a tendencia: átértékelsz, újragondolsz, és megváltoztatsz.

2024-es éves Mérleg horoszkóp

Szuper év lesz ez számodra, bár lehet, hogy mindez nem lesz rögtön nyilvánvaló… Valójában két részre osztható ez az esztendő, a május 26 előtti, kihívásokkal teli hónapokra, és a május 26 utáni, könnyedebb, boldog periódusra. Az események is szerencsés fordulatot vesznek, és a te hozzáállásod is megváltozik, e kettő együtt adja a jó eredményt. A párkapcsolatod révbe ér, ha szingli vagy, akkor pedig a nagy szerelem kopogtat az ajtódon.

2024-es éves Skorpió horoszkóp

2024-et fogd fel az óriási lehetőségek előszobájának! Ez egy előkészítő szakasz: nem valószínű a hatalmas áttörés, de a mélyben olyan változások zajlanak, amik az azt követő időszakban meghozzák az eredményt. Mindeközben te “úton vagy”: lelki, szellemi érésen mész keresztül. A fizikai szinten ezt te persze megélheted türelmetlenül, és idegesíthet, hogy a Plútó hol kíméletlenül teszteli a kitartásodat, hol azt javasolja, hogy lassíts, és ne hajszold túl magad. De lehet bölcs is a hozzáállásod, és tudhatod, hogy mindezt türelemmel kell megélni, és akkor minden rendben megy.

2024-es éves Nyilas horoszkóp

2024 a nagy lehetőségek és nagy találkozások éve a számodra. Te vagy az év egyik nagy nyertese! A Jupiter hatására komoly lépésre szánjátok el magatokat a pároddal, és házasság, családalapítás is szóba jöhet. A pénzügyekben rögtön az év eleje is hozhat jó hírt, és idén egy nagyobb utazás is lehetséges, ahogy az is, hogy ingatlan ügyekben előre lépj. Az biztos, hogy sokáig fogod emlegetni ezt az esztendőt!

2024-es éves Bak horoszkóp

Most igazán a hozzáállásodon múlik, hogyan értékeled a változásokat: félig üres, vagy félig tele van az a a bizonyos pohár. Az biztos, hogy hatalmas fordulatszámon pörög ez az év! Ne félj, magasabb szintre lépsz életed szinte minden területén. Lehet, hogy ennek ebben az évben még nem, inkább majd csak 2025-ben tudsz örülni. A Plútó egész évben a Bak és a Vízöntő „billeg”, ami gyökeresen megváltoztatja a stílusodat, és a világszemléletedre is komoly hatással van.

2024-es éves Vízöntő horoszkóp

2024 életed legnagyobb esélye arra, hogy végleg megszabadulj az elavult, megfelelni akarásból származó sémáktól, amelyeket magadra erőltettél a múltban. Ezzel nem aratsz osztatlan sikert, de nem is baj: most az a lényeg, hogy a saját utadat járd. A Plútó többször belép, majd kilép a Vízöntőből, ez igencsak megviselhet, ezért a testi-lelki-szellemi jóllétedre most különösen kell ügyelned. Közben szuper lehetősége is jönnek. Ha állást változtatsz, garantáltan minőségileg és anyagilag is előnyösebb munkát találsz. Szóval nem fogsz bánkódni.

2024-es éves Halak horoszkóp

Egész évben marad a Szaturnusz a Halakban ami azt jelenti, hogy nagy, fajsúlyos bolygók nem kavarják fel az állóvizet. Jól teszed, ha maradsz a helyeden, és megbecsülöd mindazt, amid van. Nem kell aggódnod, és nem kell új állás után nézned. Sőt, nagyon jó híreket kapsz a pénzzel kapcsolatosan április 30. és június 8. között, és igazán szerencsésnek érzed majd magad. Ami a párkapcsolatot illeti: nem a szerelem hajszolása kerül a fókuszodban 2024-ben. De épp ez lesz a siker titka. Amikor nem görcsölsz rá, egyszerűen bekopogtat az ajtódon! Ez elhozza a nagy boldogságot is számodra.

(Astronet)