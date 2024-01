Ezekkel a trükkökkel szabadulhatunk meg a decemberben felszedett kilóktól

Ó, milyen csodálatos hónap is a december. Egész idő alatt a karácsony szent napjait várjuk, és ebben az izgalmakkal teli várakozásban bizony nagyon szeretünk nassolni. Vidáman esszük ebben az idősávban a süteményeket, a bejglit, a szaloncukrot, forró csokizunk és forralt borozunk, töltött káposztát és rántott halat eszünk, és még sorolhatnánk a sort. A szervezetünk hamar hozzászokik a nassoláshoz, éppen ezért januárban nem kis erőre van szükségünk ahhoz, hogy visszaálljon minden a régi kerékvágába. A Mindmegette.hu összegyűjtött néhány trükköt, hogyan adhatjuk le a decemberben felszedett kilókat.

Mindannyian szeretnénk leadni az ünnepek alatt felszedett kilókat / Fotó: Pixabay

Egy ausztrál dietetikus, Susie Burrell szerint naponta nagyjából 200, étkezéssel kapcsolatos döntést kell meghoznunk. Ez rengeteg, ezért nem is meglepő, hogy még a legelszántabbaknak is időnként gondod okoz a helyes döntés. Van azonban négy alapvető szabály, amelyek betartása már rövid távon is segíthet.

TARTOGASS ESTÉRE VALAMI FINOMSÁGOT!

Nem kell minden finom falatról lemondani egyik napról a másikra, állítja a Burell, de okosan kell „bűnözni”. Fontos, hogy a nap végére is legyen valami, ami édes és finom. Persze az sem mindegy, hogy mit tartalékolsz estére. Kerüld a fehér kenyér, az egészségtelen zsírok, a péksütemények és az üdítőitalok fogyasztását. Ami pedig engedélyezett: teljes kiőrlésű keksz, házi készítésű müzliszelet, étcsoki vagy akár pár csepp mézzel édesített magféle.

ALKOHOL EGYSZER EGY HÉTEN

Sokak számára egy-két pohár bor elfogyasztása hozzátartozik az esti rutinhoz. Azt viszont nagyon kevesen tudják, hogy az alkohol hatására az élelmiszerekből származó kalóriák nagyobb százalékban raktározódnak el – ennek pedig az az oka, hogy a szervezet előnyben részesíti az alkohol lebontását az ételekkel szemben. Ha tehát egy bőséges étkezés mellett még nagyobb mennyiségben alkoholt is fogyasztasz, akkor nagyobb eséllyel rakódnak rád a plusz kilók, ami csak még rosszabb lesz, ha ezt késői időpontban teszed. A megoldás? Nevezz ki egy napot a héten, amikor elkortyolsz egy pohár bort vacsora után. Ezen a napon a nap utolsó étkezése legyen egy viszonylag korai időpontban, és a menü legyen könnyű, egyszerű.

NAPI EGY TEJESKÁVÉNÁL NE LEGYEN TÖBB

A feketekávé szabadon fogyasztható a nap bármely szakában, de amint tejet adsz hozzá, nagyjából 60-100 plusz kalóriával kell számolnod – nem beszélve arról, ha esetleg cukorral iszod… Jó megoldás, ha a reggelihez fogyasztott kávédat lecseréled zöld teára, és a tejeskávét 2-3 órával később fogyasztod el.

VISZLÁT, GYORSÉTELEK!

Januárban, az év végi őrületes ebédek és vacsorák után muszáj, hogy nemet mondj a gyorséttermi hamburgerekre, szendvicsekre. Nem kell mást tenned, mint előrelátónak lenni: süss meg egy csirkemellet, amit aztán zöldségekkel, rizzsel bedobozolhatsz és magaddal vihetsz. (De teljes kiőrlésű kenyérbe, tortillába is teheted.) Így a legzűrösebb munkanapon is garantáltan egészséges és tápanyagokban gazdag lesz az ebéded.