Most aztán sírhat Alekosz - bombanő lett egykori szerelméből, Rékából

Varsányi Réka a szemünk előtt bújt elő a lelkét körülvevő bábból, igazi pillangóvá, miközben nem csak fizikai értelemben tett utazást a TV2 kaland-reality-jében. Végignéztük, ahogy egy nagyon sok értelemben megtépázott fial nő, némi segítséggel öntudatára ébred és szép lassan visszaszerzi azt, amit egy korábbi párkapcsolatában és aztán Alekosz mellett is elvesztett. Réka az önbecsüléséért harcolt Mexikóban és Guatemalában.

Réka már túllépet egykor párján (Fotó: TV2)

Réka ezt a harcot nagyon mélyről kezdte el vívni, de mára legyőzte a démonjait, amiben hatalmas szerepe volt annak, hogy tényleg nagyon sokat fogyott, amiről már a műsorban is beszélt. Azt azonban egészen mostanáig nem láthattuk, hogyan is festett az út elején. Varsányi Réka most egy TikTok videóban mutatta meg, hogy honnan, hová jutott és merre tart.

Alekosz egykori kedvese természetesen rengeteg dicsérő kommentet kapott követőitől, akik láthatóan motivációként tekintenek rá. – Néztünk az Ázsiában! Annyira gyönyörű és csinos nő vagy, nem gondoltam volna hogy bármikor voltak súly problémáid! – írta az egyikük.

– Imádtalak az Ázsia Expresszben is!

Mindig megmutatod mennyire kitartó és ügyes nő vagy! Büszke lehetsz magadra!"

– fogalmazott egy másik rajongója.

Varsányi Réka nemcsak, hogy önmagára talált és élete szerves része lett a sport és az egészséges élet, de nem "csupán" így bizonyítja, hogy mennyi erő is lakozik benne. Karácsony előtt egyedül ált neki a lakásfelújításnak. Erről is megosztott egy videót a TikTok csatornáján.