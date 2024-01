„A leletemre ráírták, hogy soha nem fogok tudni lefogyni” – Így lett Andrea fél év alatt 110-ből 65 kiló

A 31 éves Lendér-Ribár Andreát számos alapbetegsége mellett 2020-ban a Covid is nagyon megviselte. A kecskeméti édesanya közel életveszélyes állapotba került a járvány alatt, így fél évig gyakorlatilag csak feküdt, amíg lassacskán fel nem épült. Ekkor szűkült be annyira az étkezése, hogy szinte csak a szénhidrátban és cukorban dús ételek maradtak meg benne. A mozgásszegény életmóddal együtt ez durva kombináció volt, így gyorsan elkezdett hízni. Az alapvetően átlagos testalkatúnak mondható Andreára felszaladt jó pár plusz kiló, amivel sokáig ő maga sem akart szembesülni.

Andrea a fogyás előtt és után. A bal oldali képen nem volt várandós, és a hasát sem műtötték Fotó: Olvasói fotó

„A mérlegre nem mertem ráállni, de a ruháim egyre nagyobbak lettek”

Andrea bár három gyermeket hozott a világra, vallja, hogy nem emiatt hízott el. A plusz kilóit takargatni kezdte, majd végül már közösségbe sem járt el.

Egyre jobban elhagytam magam, a hajam már folyton kócos volt, a lehető legbővebb ruhákat vettem meg. Egyszerűen nem akartam észrevenni, hogy mekkora a baj. Depressziós lettem, ez kétségtelen

– mesélt a nehéz időszakról a kecskeméti édesanya, akinél a „pontot az i-re” végül egy orvos rakta fel.

– 2021 novemberében jártam egy budapesti orvosnál magánrendelésen. Nem a túlsúly miatt, de ő csak azzal volt elfoglalva, hogy milyen „kövér” vagyok. Igen, ezeket a szavakat használta. Ráállított a mérlegre, 110 kiló. Hát nem tudom éreztem-e magam valaha is úgy. Mint, akit jeges vízzel nyakon öntöttek – mesélt a vizsgálatról Andrea, akinek a leletére rá is írták, hogy soha nem fog tudni lefogyni a betegségei miatt.

Miután kijöttem a rendelőből elsírtam magam. Aztán hazafelé a kocsiban megfogalmazódott bennem, hogy nekem ugyan senki sem fogja megmondani mit tudok és mit nem. Már csak azért is lefogyok

– részletezte a Borsnak az édesanya, aki ki is tűzte magának az újév elő napját a diéta megkezdésére, ahogy azt sokan mások is teszik. 2022. január 15-én pedig bele is fogott az életmódváltásba.

Andrea szerint fontos, hogy megkérjük a környezetünket, ne hátráltassanak minket a diétában / Fotó: Olvasói fotó

„Először csak öt perc ment a szobabiciklin, majd napról-napra egyre több”

Andrea nem csak életmódot váltott és számolni kezdte a kalóriákat egy applikáció segítségével, de elkezdett sportolni is. Elővette a régi, poros szobabiciklijét és felpattant rá.

– Először csak 5 perc ment a legkönnyebb fokozaton, majd napról-napra egyre több. Aztán 1 hónap után már 1 óra volt, váltott intenzitással. Menet közben elvégeztem kétféle táplálkozás tanácsadó képzést is, különböző specializációkkal. 2022. Július 15-én pedig már 65 kiló voltam – mesélt a hihetetlen fogyásról a 31 éves édesanya, aki fél év alatt 45 kilótól szabadult meg. Az út azonban cseppet sem volt zökkenőmentes. Egészségügyi gondok, gyermeknevelés és két munkahelyen való egyszerre teljesítés is nehezítette, Andrea azonban nem adta fel. 2023 májusától már heti négyszer járt le az edzőterembe, júniusban pedig elvégezte a fitnesz instruktor képzést is.

– Nagyon sokan megpróbáltak visszahúzni, hogy nem kell annyit fogyni, vagy belefér az a süti, de én tudtam, hogy mit hogy szeretnék és a testemre hallgattam. Végül mindenki támogatott ezen az úton, ami talán a legfontosabb – árulta el az édesanya, aki igyekezett a napjait előre megtervezni és nagyjából ugyanakkor étkezni, de az ételeit is általában előző nap készítette el.

Az lett a célom, hogy segítsek azoknak a nőknek, akik hasonló egészségügyi problémákkal küzdenek, mint én. Fontos számomra, hogy segítsem a kismamákat, édesanyákat, nőket, hogy a gyermekvállalás előtt és után is jól érezzék magukat a bőrükben. Összességében a legnagyobb titkom az elhatározás és kitartás

– tette hozzá Andrea, aki vallja, hogy nagy fogyás esetén a lelkünkkel is foglalkozni kell és időbe telik, mire azt látjuk a tükörben, ahogy valójában kinézünk. Az út nehéz lesz, de megéri.