Még mindig használsz öblítőt ezekhez a ruhákhoz? Hatalmas hiba

A szakemberek jó ideje hangoztatják: meg kellene tanulnunk elengedni az öblítőket, sokak szerint ugyanis egyike az otthonunkban található legveszélyesebb, legmérgezőbb dolgoknak. Ráadásul rengeteg olyan módszer, olyan praktika van, amivel vegyszermentesen is illatosak lesznek a mosott ruhák – arról nem is beszélve, hogy ezekkel a trükkökkel még spórolunk is. Persze amíg eljutunk az öblítőmentes világba, addig is tisztázni kell: egyes ruhadarabokhoz, egyes textilekhez nem szabad használni, ugyanis javarészt csak ártunk vele. A ReBlog útmutatása alapján gyűjtöttük össze, melyek ezek.

Vannak ruhák, amikhez semmiképp se használj öblítőt! Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

7 textiltípus, amelynél soha ne használj öblítőt

Az öblítő egyik fő adaléka egy olyan anyag, amely viaszos réteggel vonja be a textilszálakat. Ez egyes esetekben kedvező, máskor azonban inkább rossz, mint jó. Mutatjuk, mely esetekben alkalmazz inkább valamilyen alternatív megoldást öblítő helyett: