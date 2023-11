Vasvári Vivien szeptember elején adott életet harmadik gyermekének. Férjével pedig nem is lehetnének most boldogabbak, hiszen amellett, hogy lángol közöttük a szerelem, most Olaszországban pihennek.

Vasvári Vivien /Fotó: Szabolcs László

Vivien az Instagram-oldalán osztott meg egy fotót arról, hogyan romantikázik Velencében Zsigmonddal.

Egy gyönyörű nap Velencében...

- írta a kép mellé az édesanya.