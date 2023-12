Véletlenül derült ki: ezt látják az emberek a halál pillanatában

Véletlenül rögzítették egy idős férfi agyi tevékenységét, aki szívrohamban hunyt el. A 87 éves beteg az epilepsziás kezelésének részeként kapott egy olyan készüléket, amely figyelte az agyhullámait. A halála pillanatában készült felvételek pedig lehetővé tették a kutatók számára, hogy megfigyeljék, mi történik, amikor meghalunk - írja a life.hu.

Véletlenül rögzítették egy idős férfi agyi tevékenységét, aki szívrohamban hunyt el (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Az EEG azt mutatta, hogy az álmodással és az emlékek felidézésével kapcsolatos agyi aktivitási minták élénkültek fel a szív megálltakor. Sőt, még egy ideig utána is folytatódtak.

Az emlékezet előhívásával kapcsolatos agyi aktivitás arra utalhat, hogy valóban lepereg az életünk a szemünk előtt, amikor meghalunk.

A véletlen megfigyelés még tavaly történt, majd később négy szívrohamban elhunyt beteget is vizsgáltak a Michigani Egyetem (Michigan Medicine) neurointenzív osztályán (NICU). Az idegrendszeri oszcillációikat figyelték, miközben elhunytak, és a kutatók robbanásszerű aktivitást figyeltek meg az agy azon zónájában, amely a halánték-, a fali- és a nyakszirti lebenyek metszéspontjában helyezkedik el, és mind az álmodáshoz, a tudatos gondolkodáshoz kapcsolódik.

A kutatóknak ezután olyan emberekkel is beszéltek, akik meghaltak és visszatértek az életbe. 86 százalékuk arról számolt be, hogy fényt látott, míg 54 százalékuk újraélte életének fontosabb eseményeit. Összességében a halál élményét kellemesnek írták le, a válaszadók 95 százaléka állította, hogy örömöt és békét érzett. Az is kiderült, hogy sok beteg valójában tudatában volt az újraélesztés során végzett orvosi eljárásoknak, annak ellenére, hogy látszólag nem voltak maguknál.