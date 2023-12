Életmentő lehet, ezek a gyógyszerek segíthetnek otthon karácsonykor

Jönnek az év legjobban várt napjai: karácsonykor együtt van a család, bűntudat nélkül lehet inni, enni. Ilyenkor is gondolnunk kell egészségünkre, s arra, hogy a házipatikánkban legyen minden bajra megoldás. Főleg akkor, amikor a meteorológusok is fronthatásról beszélnek.

A Mindmegette összegyűjtötte, mi az, amit még most érdemes beszerezned, vagy éppen az összeállítás segítségével ellenőrizned az otthoni készletet.

Fotó: Pexels

Láz- és fájdalomcsillapítók

Legjobb, ha két különböző hatoanyagtartalmú láz- és fájdalomcsillapítót tartunk otthon, mert nagyon makacs láz esetén, kétóránkénti váltásban alkamazhatjuk ezeket, nem kell kivárni a 4 órát.

Köhögés elleni szerek

A kétféle típusú köhögésre más és más hatóanyagtartalmú szer való: a száraz köhögésre köhögéscsillapító kell, míg a hurutos, ún. produktív köhögésre nyákoldó, köptető szer hatásos.

Orrcsepp, fülcsepp

A bedugult orrnál már csak rosszabb hozadéka lehet az influenzának vagy a náthának: a fájó fül, ez utóbbi, ráadásul többnyire az előbbi kezeletlenségének köszönhető. Fontos, hogy rendszeresen orrcseppezzünk, mert akkor a váladék nem indul meg a fülek felé, és okoz fájdalmat a dobhártyának feszülve, hanem az orron át távozik.



Torokfertőtlenítők

Helyi, tüneti kezelésre - a meleg mézes-citromos tea mellett, aminek a jótékony hatásait nem lehet eléggé méltatni - a leginkább alkalmas és legkellemesebb ízű szerek a torokfertőtlenítő cukorkák és sprayk. Mindenképp nézzük meg ahatóanyagokat, hogy azokra eeleg nem vagyunk-e érézékenyek, illetve, hogy az esetlegesen rendszeresen szedtt gyógyszereinkkel nincsenek-e kölcsönhatásban.

Kombinált szerek

A forró és hidegen fogyasztandó italporo nagy népszerűségnek örvenedenek, hiszen egyrész finomak, másrészt minden van bennük, ami egy lázas, orrdugulással járó betegség esetén jól jöhet. Enől is jó tartunk otthon egy dobozzal, és semmiképp se alkalmazzuk ezeket a megengedettnél tovább, vagy nagyobb dózisban.



Emésztést elősegítő és savlekötő gyógyszerek

A karácsonyi evés-ivás sajnálatos velejárója a túlevés. Persze ennek elkerülésére vannak módszerek, de, ha elragadott bennünket a hév, és nem bírtuk abbahagyni időben a mázes krémest vagy a töltött káposztát, akkor jó, ha van nálunk emésztést elősegítő szer és savlekötő. Ez utóbbi akkor is jól jöhet, ha a nagybácsi házi bora idén nem sikerült túl jól...



Hasfogó és elektrolitpor

A hasmenős-háyós vírusok szezonja is zajlik épp, és valljuk be, ennél rosszabb nincs egy olyan ünnepen, amikor hatalmas lakomákon kellene helytállunk. Ilyenkor a legfontosabb, hogy minél hamarabb túllegyünk a fertőzésen, és hogy ne száradjunk ki. Ehhez nagyon fontos a folymatos folyadékpótlás, lehetőleg elektrolitos, vitaminos itallal, ami nem csak a víz-, hanem a sóháztartásunkat is helyrerakja. Jobb hiján, egy icipici csipet sóval megspékelt, de cukros/mézes tea is megteszi!



Elsősegélydoboz

Rohanunk, kapkodunk, nagy a felforduls mndennel időben készen kell lenni - nem csoda, ha be-bescsúszik egy-egy kisebb balaeset. Ilyen esetekre nem árt, ha van otthon kötszer, rugalmas pólya, steril gézlap, fertőtlenítő folyadék és elegendő mennyiségű sebtapasz, amelyekkel egyszerűen és gyorsan kezelhetjük a könnyebb sérüléseket.