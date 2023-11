Ez a négy csillagjegy még idén elér mindent, amit akar

Legyen szó szerelemről vagy épp munkáról, négy csillagjegy szülöttei számára még idén eljön a várva várt beteljesülés. A csillagok állása szerint ugyanis ők lesznek, akik még 2024 előtt elérik a céljaikat. Most eláruljuk, kik azok, akik sikereket elkönyvelve zárhatják a 2023-as évet. Talán olyanok is köztük lesznek, akik eddig azt érezték: idén minden olyan kilátástalan és semmi sem sikerül. Majd most!

Vajon kinek kedvez az év vége? Most kiderül! Fotó: Pixabay

Csillagjegyek, akik elérik céljaikat még 2024 előtt

Kos

A tűzjegyű Kos nem épp beletörődő típus: addig küzd, addig hajt, amíg el nem éri, amit akar. Ráadásul az év végének közeledte még több energiát ad nekik, hogy célba érjenek. Ráadásul született vezetőkként nem csak maguk, de csapatuk, közösségük számára is hajszolják az eredményeket, legyen az bármi: mínusz öt kiló a fitneszcsoportban vagy az előző évet meghaladó mérleg a cégnél, számíthatsz rá, hogy nem rajtuk múlik majd az év végi hajrá.

Bika

Ha a Bika jegy szülöttei kerülnek szóba, az állhatatosság és a türelem az első szavak, amik eszünkbe juthatnak. Ők azok, akik egész évben folyamatosan dolgoznak a céljaikért, így év végére nagy valószínűséggel elérik azokat. Legyen szó munkáról, valamilyen hobbiprojektről vagy épp egy meghódítandó szívről, végre beérik a Bika fáradozásainak gyümölcse.

Szűz

A Szűz igazi analitikus, elemző jegy: ügyel a részletekre, emellett jó a problémamegoldó képessége, melynek köszönhetően az év vége már arról szól, hogy elvégezze a végső simításokat. Legyen szó egy munkában elért mérföldkőről, az otthona kicsinosításáról vagy egy életmódban kitűzött cél eléréséről, a Szűz precizitása kifizetődőnek bizonyul.

Bak

A Bakok céltudatosak, akik előtt mindig az lebeg, hogy juthatnának előrébb, hogy kerülhetnének feljebb azon a bizonyos létrán. Egész évben ezért hajtottak, az év végén pedig készek leszüretelni a munkájuk gyümölcsét. Az, hogy ezt az élet mely területén teszik, bizonyos szempontból másodlagos: a lényeg, hogy elérik a céljaikat.