A flörtölés királyai és királynői: ez a négy csillagjegy bókol a legjobban

Ők azok, akiknek a vérükben van, hogy tegyék a szépet. Ők azok, akik pontosan tudják, mit és mikor kell mondani a másik nem képviselőjének. Ők azok, akiket hallva alighanem elpirulsz, de a szíved is hevesebben kezd el verni. Bizony, vannak, akik olyan jól flörtölnek, hogy azt el sem hiszed. Talán a csillagoknak köszönhetik? Nos, nem is olyan lehetetlen! Mutatjuk, kikről is van szó!

Van, akinek a csillagaiban meg lett írva: úgy flörtöl, mint szinte senki más Fotó: LightField Studios / Shutterstock

4 csillagjegy, akiknek a legjobban megy a flörtölés

Ikrek

A levegő jegyű Ikrek mindig játékos, vidám, és bizony a flört sem áll tőle távol. Sőt! Meleg mosolyuknak köszönhetően mindig elérhetőnek és barátságosnak tűnnek. Vidámak, viccesek, ám vigyáznak arra, hogy vicceik sose legyenek sértők. Ugyanakkor a határokkal is tisztában vannak, így ha azt veszik észre, hogy kiszemeltjük kényelmetlenül érzi magát flörtölő hangvételük miatt, tesznek egy lépést hátrafelé. Tudják ugyanis: a legédesebb flört mindig közös megegyezésen alapul, oda-vissza működik.

Oroszlán

Az Oroszlán csillagjegy szülöttei pontosan tudják: megkapó, magával ragadó jellemük pillanatok alatt megolvasztja a szíveket - és ezt készek is használni. Keresik a kalandot, és ösztönösen vonzódnak azokhoz, akik csodálják őket. Ráadásul sosem igyekeznek másnak mutatni magukat, mint amik, ami bizony igencsak imponáló tud lenni.

Mérleg

Ha egy Mérleggel elegyedsz szóba, oly könnyedén hív meg a leglehetetlenebb kalandokra, oly könnyedén beszél rá új élményekre, hogy azt el sem hiszed. E horoszkóp szülöttei nem egyszerűen őszinték: cseppnyi félelem, aggodalom sincs bennük, hogy mi történik, ha kimutatják, mit éreznek, mit gondolnak. Ráadásul nem csak örömmel nyílnak meg a másik nemnek, de ugyanolyan kiváló hallgatóságnak is bizonyulnak.

Kos

A Kosok képesek arra, hogy egyetlen szempillantás alatt elrabolják a szíved. Alighanem ennek köszönhető, hogy soha nem is szégyenlősködnek: nyíltan megmondják, mik a szándékaik. Ráadásul képesek újból és újból meglepni kiszemeltjüket: olyan tehetségről tehetnek tanúbizonyságot, amit nem is néztünk ki belőlük!