Jól jönne egy kis pluszpénz karácsonyra? Iszet boszi elárulja, hogyan csináld!

Közeledik az adventi időszak, és már mindenki nagyban azt tervezgeti, hogy mivel lepje majd meg szeretteit karácsonykor. Hiszen ajándékozni nagy öröm, pláne akkor, ha azt szívből tesszük, és ilyenkor egy szeretetenergia öleli körbe azokat, akik adnak és azokat is, akik kapnak. Emellett arra is vágyunk, hogy az ünnepi asztal roskadozzon a finomságoktól. Vagyis ezekre a heteinkre már most az nyomja rá a bélyegét, hogy számolgatjuk, mi mennyibe kerül majd, és aggódunk a pénz miatt. Szerencsére még van idő arra, hogy néhány mágikus praktikával megerősítsük az anyagi helyzetünket és jobbá tegyük ezt. Ebben pedig nagy segítségünkre lehet a telihold, ugyanis ez az időszak energetikailag és spirituálisan is nagyon intenzív – árulja el Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Fotó: Bors

Maradjunk pozitívak és higgyünk erősen!

A legfontosabb és talán az egyik legnehezebb dolog, hogy maximálisan pozitívnak kell maradni, és nem szabad, hogy azon járjon az eszünk, mit nem tudunk megvenni a szeretteink számára, miről kell lemondanunk. Ugyanis a negatív gondolatok blokkolják a pozitív rezgéseket, így a kéréséket és a kívánságokat is. Ráadásul ezzel a negatív dolgoknak adunk teret és több energiát, így azok teremtődnek meg, vagyis materializálódnak a mindennapokban. A másik, ami nagyon lényeges a kívánság mágikus bevonzásánál, hogy ha valami nem úgy jön létre, ahogy elterveztük, akkor annak is meg kell látni a pozitív oldalát, vagyis azt, hogy minden esetben a javunkat szolgálja.

Íme a mágikus praktikák:

Szükségünk lesz 2 darab babérlevélre , és mindkettőre írjuk rá azt az összeget, amire most szükségünk van, de fontos, hogy ez egy reális szám legyen. Az egyiket égessük el a pénztárcánk felett, majd a hamuját szórjuk ki az ablakon. A másik babérlevelet pedig rakjuk bele a pénztárcába úgy, hogy mindig látható legyen, amikor kinyitjuk. Ezt a mágiát mindenképp teliholdnál kell végezni. Kell hozzá 1 darab zöld gyertya, 1 darab babérlevél, kis darab spárga és só . Írjuk rá a babérlevélre a kívánságunkat, ezt kössük rá a spárgával a gyertyára, majd szórjuk körbe sóval a gyertyát, végül gyújtsuk meg, és hagyjuk teljesen végig égni. Szükség lesz 1 darab mécsesre, kis papírra és némi fahéjra . A papírra írjuk rá a kívánságunkat és a mécsesbe rakjuk úgy, hogy kiemeljük a mécsest a fém részéből és abba rakjuk a papírt, majd visszahelyezzük a gyertya részét, és amikor ég, akkor némi fahéjat szórunk rá. A felmosóvízbe tegyünk fahéjat vagy csepegtessünk fahéjolajat, ezzel növeljük az életterületünk pozitív energiáit.

Kérjük az angyalokat!

Az angyal mágia minden esetben bevethető, hiszen az adventi időszakban nagyon sikeresen tudunk ráhangolódni a jelenlétükre és az energiájukra. Például fordulhatunk az atlantiszi angyalokhoz:

Ashinel a szerencse és a boldogság angyala: ha szeretnénk, hogy a családban csak boldogság legyen jelen a mindennapokban, akkor kérjük őt. Hiszen ezekben a rohanó mindennapokban nem megy mindig egyszerűen az ünnepre való hangolódás. Emkiel az anyagi biztonság angyala: kérjük őt, ha nem szeretnénk a pénz miatt aggódni. Előfordulhat, hogy ebben úgy segít, hogy nem költekezzük túl magunkat, és azt érezzük, hogy megfontoltabbak leszünk a költekezés területén.

De hogyan is kérjük a segítségüket? Bármikor és bárhol, amikor rá tudunk hangolódni az angyali energiákra. De az is jó, ha gyújtunk egy fehér gyertyát és miközben ég, figyeljük a lángját, és közben a kérésünket mantrázzuk.