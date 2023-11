Ezzel a trükkel sosem lesz többé ragacsos a rizsed

A rizs egy olyan közkedvelt köret, ami szinte bármilyen sült hús vagy pörkölt mellett jól működik. Az elkészítése azonban sokszor okoz bosszúságot azoknak is, akiknek a legtöbb esetben olyan pergős lesz a végeredmény, mint ahogyan az a nagy könyvben meg van írva. Azért, hogy a rizs textúrája minden esetben hibátlan legyen és ne érjen minket meglepetés, érdemes bevetni az alábbi praktikát - írja a Mindmegette.

Érdemes élni ezzel a trükkel / Fotó: Pixabay (illusztráció)

Biztos veletek is előfordult már, hogy a rizs elkészítésénél bármennyire is igyekeztetek mindent jól csinálni, mégis egy ragadós, összeállt végeredményt kaptatok. Azt biztosan tudjátok, hogy ennek a köretnek a hibátlan elkészítése leginkább az arányokon múlik. Azaz, egy csésze rizs két csésze vizet igényel, legyen szó barna vagy a fehér változatáról. Ám ennek ellenére is könnyen hiba csúszhat a gépezetbe, ilyenkor pedig az alapanyag minőségét szidjuk.

Azért, hogy elkerüljük a bosszúságot, nincs más dolgunk, mint egy teáskanálnyi frissen facsart citromlevet adni a főzővízhez. Lehet, hogy hihetetlen számotokra, de egyáltalán nem fogja átvenni a rizs a savanykás ízt, viszont szép pergős lesz - írja a The Daily Mail.