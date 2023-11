4 csillagjegy, aki rálelt a titokra: tökéletes egyensúlyt tartanak a munkájuk és a magánéletük között

Vannak, akik folyamatosan a pénzt hajszolják, és noha ügyesen be is osztják a keresetüket, a munka mégis felemészti őket. Akadnak, akiket a végtelenségig lehet terhelni, és erre hamar rá is jönnek a munkatársaik és a főnökeik, és bizony olyanok is vannak, akik képtelenek utolérni magukat: annyi a munka, hogy közben el is felejtik, hogy élni is kellene. Aztán vannak azok a sokak által túlvilági lényekként csodált karakterek, akik mágikus módon képesek a munkát és a magánéletet egy láthatatlan kerítéssel elválasztani, és hiába gürcölnek, közben ugyanolyan nagy lendülettel tudnak csobbanni az élet sűrűjébe is. Ők azok, akikről most szó lesz: eláruljuk, horoszkópjuk kiket segít abban, hogy megtalálják a tökéletes munka-magánélet egyensúlyt.

Van, aki tökéletes egyensúlyt képes tartani a munka és a magánélet között Fotó: Shutterstock

Csillagjegyek, akik rátaláltak a munka-magánélet egyensúlyra

Kos

A Kosok igazi kezdeményező jellemek, akiket már a horoszkópjuk is vezetőnek szánt. Keményen dolgoznak, ugyanakkor azt is tudják, hogyan kell kinyújtóztatni a lábukat, és megpihenni két nagy hajtás között. A Kos csillagjegy szülöttei imádnak bulizni, akik egy-egy este alkalmával bizony igen látványosan eresztik ki a gőzt és szabadulnak meg a mindennapi robot okozta feszültségtől.

Ikrek

Az Ikrek uralkodó bolygója a Merkúr, melynek köszönhetően a jegy szülöttei kiváló problémamegoldók, csapatjátékosok, és készek mindent elvállalni, amivel megbízzák őket. Ugyanakkor az irodán kívül is van életük, méghozzá nem is akármilyen: gazdag közösségi háló biztosítja számukra, hogy alaposan be legyen osztva a szabadidejük is. Egy kávé ezzel, egy mozi azzal, egy kis szabadtéri borozás amazzal. Ráadásul életük ezen szeglete ugyanolyan fontos számukra, mint a munka, így ha egy találkozó és egy kis túlóra közül kell választaniuk, ők bizony az első mellett teszik le a voksukat.

Oroszlán

Az Oroszlánok amellett, hogy született vezetők, rendkívül magas munkamorállal rendelkeznek. Abban a pillanatban azonban, hogy kilépnek a cég ajtaján, belevetik magukat az éjszakai élet sűrűjébe. Ők azok, akik barátokkal és idegenekkel is szívesen buliznak. Tűz jegyűként bárról bárra járnak, lételemük a szórakozás - még a hétköznapokon is.

Mérleg

Alighanem fura is lenne, ha épp az egyensúlyra leginkább törekvő jegy ne találná meg az összhangot a munka és a magánélet közt. Munkaidőben keményen dolgoznak, odateszik magukat, hogy aztán tényleg felszabadultan találkozhassanak a barátaikkal, és ne a céges feladatokon, határidőkön és projekteken járjon az agyuk, amikor épp nem az irodában ülnek.