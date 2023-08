Ez az öt csillagjegy spórol a legjobban: vajon te köztük vagy?

Van, aki ösztönösen jól bánik a pénzzel, és van akinek tucatnyi praktika ellenére is kifolyik a kezei közül, még akkor is, ha váratlanul jut nagyobb összeghez. Most eláruljuk, te melyik kategóriát erősíted a csillagjegyed szerint!

Vajon nálad mennyi gyűlik a malacperselyben? Fotó: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock

Ezek a csillagjegyek bánnak a legügyesebben a pénzzel

Bak

A Bakok rendkívül célorientált jellemű csillagjegyek, így számukra nem kihívás félretenni a fizetésük egy részét. Sőt, kifejezetten ügyesen spórolnak, és egyáltalán nem bánják, ha meg kell húzni a nadrágszíjat. Még akkor sem feltétlenül állnak neki költekezni, ha egyébként megengedhetnék maguknak.

Vízöntő

Azt hihetnénk, különc viselkedésük miatt épp a Vízöntők a legnagyobb költekezők, azonban épp az ellenkezője igaz. Levegő jegyűként segítő szellemmel áldotta meg őket a sors, ez azonban azt is magával hordozza, hogy közelről látták-tapasztalták, mivel jár, ha valakinek nincs pénze, és milyen nagy segítség lehet az élet minden területén, ha van.

Szűz

A Szűz horoszkóp szülöttei gyakorlatias lények, akik rendezettek, megtervezik az életük minden pillanatát jó előre, így nem dőlhetnek hátra, amíg nincs elegendő megtakarításuk.

Bika

Noha a Bika imádja a luxust, ez azonban ne tévesszen meg: nem szórja a pénzt ész nélkül. Épp ellenkezőleg: mindennél többre értékeli a stabilitást. Természetesen ha eleget tett félre, a fennmaradó összeget örömmel költi el önmagára: egy jó ebédre vagy épp egy nyaralásra.

Mérleg

A Mérleg jegyűek az élet minden területén egyensúlyra törekszenek. Tudják, milyen keményen dolgozni, de ha arról van szó, ugyanolyan hévvel vetik bele magukat a bulizásba is. Hajlamosak luxustárgyakkal kényeztetni magukat, ugyanakkor az egyensúlyt képviselvén az is tudják: minden költés valamilyen megszorítással jár, amiktől ugyancsak nem idegenkednek.