Fekete László babérjaira tör Schobert Norbika

Schobert Norbi és Rubint Réka nagyobb fia, Norbi elképesztő átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Az egykoron duci kisfiúból mára egy igazi Adonisz lett, amit a kőkemény munkának és a kitartásának köszönhet. Az utóbbi időben egyébként egy új edzésformát alkalmaz, hatalmas farönköket mozgat a kertben. Pont úgy, mint Fekete László és a fiai, az ország legerősebb emberei... Vajon a babérjaikra tör?

Még több izmot

Norbika egyébként nem csak a jó genetikáját, de az elhivatottságot is örökölte a szüleitől, ha úgy dönt, hogy belevág egy projektbe, addig nem nyugszik, amíg véghez nem viszi azt. Az edzésekkel is pont így van, amióta belevágott, szinte megszállottan csinálja. Tréningezik munka után, a szabad napokon, de még a családi nyaraláson is. Az eredménye meg is van, már most olyan alakja lett, mint egy modellnek. Éppen ezért furcsa, hogy mostanában egy új mozgásformát alkalmaz: hatalmas farönköket mozgat. Vajon mi lehet ezzel az edzéssel a terve? A válasz nyilvánvaló: még nagyobb izomtömeget növeszteni. Az ötlet, hogy ezzel az edzéssel erősítsen, nem rossz gondolat, hiszen Fekete László és a fiai sem véletlenül ezzel a mozgásformával tartják kondiban magukat. Ezekkel az edzésekkel lettek az ország legerősebbjei.

Ifj. Fekete László egy körülbelül 400 kilós gumiabroncsot mozgat (Fotó: Pusztai Sándor)

Büszke szülők

Hogy Norbika szeme előtt milyen célok lebegnek, azt csak a jövőben tudhatja meg a közvélemény. A fiatal sportoló ugyanis ritkán beszél a terveiről. Ő az a fajta ember, aki előbb eléri a kitűzött célt, aztán utána majd elmeséli, hogy milyen volt az oda vezető út. Abban azonban már most biztos lehet, hogy a szülei, Rubint Réka és Schobert Norbi végtelenül büszkék rá. Amit elért ugyanis, azt csakis önmagának köszönheti.