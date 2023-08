Itt a nagy hétvégi horoszkóp: erre készülj augusztus utolsó szombatján, vasárnapján

Lássuk, mit ígér augusztus utolsó hétvégéje a különböző csillagjegyek szülötteinek! Ebben segít Székelyhidi Ágnes asztrológus.

Fotó: Pixabay

KOS

Micsoda kedvező változás! Augusztus utolsó hétvégéjén bolygód, a Mars átlép a Mérlegbe. Ez pedig kihat az emberekkel való kapcsolatodra. Jóval megbocsátóbb leszel, ami kedvezően befolyásolhatja a jelenlegi puskaporos helyzetet, hangulatot.

BIKA

Magad sem érted, mi ez az ingerültség benned, mely szinte bármikor robbanhat és tönkre teheti szeretteid, barátaid hétvégéjét. Komoly erőfeszítésre lesz szükséged ahhoz, hogy nyugodt maradj. Ráadásul úgy érzed, mintha még az oroszlán bajszát is húzogatnák – piszkálgatnak, csipkelődnek. Mindenkinek jobb lesz, ha még időben, de nem bántón leállítod őket és közlöd velük: kissé feszült vagy.

IKREK

Helyzet van. Ráadásul nem új keletű a dolog, ám ezen a hétvégén kiderül, hogy más is tud róla. Nincs mese: lépned kell! A jó hír, hogy nem azonnal kell döntened, inkább élvezd a hétvégét! Ráérsz ezzel foglalkozni majd a jövő héten!

RÁK

Ha nem lenne elég bajod, most mások is kéretlenül próbálnak segítő kezet nyújtani neked! Próbálj higgadt maradni, köszönd meg az ötleteiket, ugyanakkor kedvesen, de határozottan jelezd, megvan a terved az említett ügyek intézésére!

OROSZLÁN

Mindig hó végén derül ki, mennyire sikerült jól gazdálkodnod. Úgy tűnik, az augusztus húzós volt, ráadásul még nincs vége, miközben rágják a füled, hogy ezt vagy azt még meg kéne venni. Nagy a nyomás, miközben erős benned az ellenállás is: most kell észnél lenni, különben baj lesz! Igazad van, fogd a pénzt, s ne add ki!

SZŰZ

Összeesküdött ellened a világ, most az sem szeret, aki annyira fontos neked – legalábbis így érzed most. Talán másképp látod és kezeled majd a dolgokat, ha megtudod: a vasárnapi Nap-Szaturnusz szembenállás arra késztet, hogy szembesíts másokat a rossz hangulatod vélt okával. Ne tedd! Meglátod, mindenkinek jobb lesz így!

MÉRLEG

Elképesztő energia és tettvágy buzog benned. Ugyanakkor jó, ha tudod, ennek katalizátora a hétvégén Mérlegbe lépő Mars. Csak egyre vigyázz: elszántságod, önmagadért való kiállásod inkább pozitív, minstem negatív irányba vigyen!

SKORPIÓ

Adni jó. Tudod, tapasztalod. Mégsem vagy maradéktalanul boldog. Egy kis köszönet, viszonzás jólesne! Pedig önzetlenül adni, olyanon segíteni, aki nem tudja viszonozni – nos, az az igazi öröm. Örülj, hogy segíthettél! A többit engedd el!

NYILAS

Ne hagyd, hogy bűnbakot csináljanak belőled! Ezen a hétvégén ugyanis olyan helyzet várható, melyben a béke jegyében hajlandó lennél magadra vállalni a felelősséget olyasmiért, amihez semmi közöd. Sőt, a helyzeten sem javítana!

BAK

Óvatosan az utakon. Pokoli a hőség, a nagy melegben gyengül a koncentráció, lassul a reflex. Ne csak másokra vigyázz: önmagadra és azokra is figyelj, akikkel együtt vagy! A baj könnyen megvan, légy most a szokásosnál is jóval körültekintőbb!

VÍZÖNTŐ

Bár a pénz nem boldogít, pénz nélkül nem boldogulsz! Figyelj jobban a pénzügyeidre, a váratlan, ám megkerülhetetlen helyzetek ugyanis nem várt kiadásokat hozhatnak, melyek komoly tanulópénz gombolhatnak le rólad! Ne most vágj bele egy nagyobb befektetésbe!

HALAK

Vajon meddig bírod még? Ki tudja már, mióta óvod a környezetedet attól, hogy kitörjön a vihar, ám mintha most minden korábbinál nehezebben menne ez. Belefáradtál? Vagy inkább a körülötted lévők feszítik a húrt? Kemény hétvége elé nézel...

/Forrás: Astronet.hu/