Ez a három csillagjegy egy csapásra gazdag lehet napokon belül

A Jupiter, a szerencse bolygója a Bikában áll, és ott elég kedvező hatással lesz néhány csillagjegyre. Bőséget, biztonságot és kényelmet teremt, energiáival növekedést hoz. Ennek a három csillagjegynek kifejezetten szerencsés napjai lesznek a hónapban pénzügyi területen.

Bika

Nehezen tartasz a nyáron mértéket az élvezetekben, igyekszel kihasználni ezt a csodás időszakot, így a pénz utáni vágyad is felerősödik. A nyaralást felváltják a munka napjai, szépet, jót és természetesen pénzt teremtesz. Jól kezeled az anyagiakat, jut is, marad is. Szerencsésnek mondanak, mert ahogy költesz, úgy áramlik vissza a bőség az életedbe. Megbízható vagy, nem szórod a pénzt, de megadod magadnak és másoknak, ami jár. Kényelmed most is bátran szolgálhatod, belefér a hónapba egy kedves ajándék is, vedd meg magadnak bátran. Kicsit engedj a biztonsági határaidból, hiszen ez nem azt jelenti, hogy kifolyik a pénz a markodból.

Oroszlán

Te vagy az egyik legszerencsésebb augusztusban az anyagiakat illetően. Bár fogalmad sincs, honnan érkezik a pénz, de hirtelen meglep. Dolgozol is, és szórakozol is, szeretsz adni is másoknak, anyagilag megemelni, főleg a közvetlen közeledben lévő szeretteid. Bátran hívd meg a rokonokat egy kerti partira, tízszeresen adja vissza neked most az univerzum. Előnyös szerződést is köthetsz ebben a hónapban, élj bátran! Hihetetlen, mennyire támogatnak most az égiek, nem is gondolnád, de szinte összejön a plusz pénz az őszre tervezett utazásra is, korábban, mint gondolnád. Szinte minden belefér, amit most eltervezel.

Vízöntő

Hosszú évek munkájának gyümölcse érik most be, ezt pénzben a bankszámládon is látni fogod. Ügyesen bánsz a pénzzel, végre kiélvezheted azt, ami már régóta jár neked. Az égiek eléd dobják azokat az embereket, akikkel tovább teremtheted a bőséget. Ez nemcsak rólad szól, hanem a körülötted lévőkről és a munkakapcsolataidról is. Jó cél érdekében munkálkodsz most, és nem is tudod elképzelni, hány embernek segítesz azzal, amit teszel, ezt nem hagyja jutalom és ajándékok nélkül az élet. Töltsd hálával az esti óráidat, meglásd, minden vágyad és óhajod megvalósul, ami a bőséget szolgálja.