A legtisztább csillagegyek: nekik nem munka a takarítás

Csillagainkban a sorsunk és a jellemünk – így aligha meglepő, hogy rendszeretetünk is a horoszkópunkra vezethető vissza. Van, aki akkor sem képes rendet és tisztaságot tartani maga körül, ha meggebed, más pedig a legnagyobb káoszból is képes lenne pillanatok alatt csillogást varázsolni, de inkább nem is engedi "elvadulni" a dolgokat. Mutatjuk, mely csillagjegyek számára gyerekjáték a takarítás.

Ez a 4 csillagjegy tartja a legtisztábban az otthonát

Szűz

A Szűz szereti a rendezettséget, épp ezért érdemelték ki a legtisztább csillagjegynek járó címet. Az ízlésük a praktikumon alapul, emellett analitikus, elemző szemlélettel rendelkeznek, mindent rendszerben látnak: nem csoda, hogy értenek a lakásuk tisztántartásához. Körülöttük aztán nem lesz káosz!

Bika

A Bika jegy szülötteinek lételeme a luxus, épp ezért az otthonukat valóságos palotának rendezik be: ebbe pedig nem fér bele, hogy a konyhában hegyekben álljanak a koszos edények, a szobában meg elhajigálva a ruhák... A Bikák otthona elegáns, ugyanakkor kényelmes, ahová visszavonulhatnak a világ zajától.

Rák

A Rákok leginkább a saját lakásukban érzik magukat jól, épp ezért igyekeznek a lehető legnagyobb rendben tartani azt. Ráadásul imádnak vacsoravendégeket hívni magukhoz, egy jó összejövetel azonban csak akkor lehet sikeres, ha körülöttük minden tiszta és rendezett.

Mérleg

A Mérlegek számára az a legfontosabb, hogy körülöttük minden esztétikus legyen. Mindez azzal jár, hogy ki nem állhatják a rendetlenséget, így érthető módon saját otthonukban is tisztaság uralkodik.