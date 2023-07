Ez mindenképp legyen a hűtődben, ha fogyni akarsz a nyáron

Bizony, nincs mit szépíteni a helyzeten: a nyár nem igazán kedvez a diétának, a fogyókúrának: a nyaralások alatt is előszeretettel engedjük el magunkat, hiszen "szabadságon vagyunk", ahogy a strandon is csupa olyan finomság csábít minket, ami nem feltétlen tesz jót az alakunknak. A hőségben ledöntött jéghideg, cserébe jó cukros üdítőkről nem is beszélve... Na de akkor a kánikula beköszöntével fel kell adnunk a kilókkal folyatott küzdelmet? Dehogy! A Diéta és Fitnesz oldala segítségével most eláruljuk, milyen finomságokkal töltsd fel a hűtőszekrényt, ha fogyni szeretnél.

Eláruljuk, mi az amivel érdemes feltölteni a hűtőt, és mit kellene egészségesebbre cserélni Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Mi legyen a hűtőben nyáron, ha fogyni akarok?

1. Hűsítő finomságok

A nyár elképzelhetetlen egy jó házi fagyi, sorbet, parfé, puding vagy épp fagyasztott joghurt nélkül. Finom és egészséges csemege!

2. Sajtok, túrók

Vásárolj alacsony szírtartalmú sajtot és túrót - mindkettő remek fehérjeforrás. Vigyázz azonban, a lágy sajtok nem megfelelő tárolás következtében súlyos megbetegedést okozhatnak!

3. Mustár, ketchup

A legjobban akkor jársz, ha ízfokozóktól, aromaanyagoktól, sűrítőanyagoktól, tartósítószerektől mentes termékeket vásárolsz. A mustár segíti az emésztést, de a megfázás tünetei ellen is jó, a ketchup pedig akár házilag készített paradicsomsűrítménnyel is kiváltható, ami sokkalta egészségesebb, mint a bolti verziók.

4. Tojás

Válasszd szabad tartású tyúkok tojásait, egyes kutatások szerint ugyanis ezek jóval táplálóbbak, és több omega 3 zsírsavat is tartalmaznak.

5. Halak és tenger gyümölcsei

A hal teljes értékű fehérjeforrás, laza rostozata miatt könnyen emészthető. Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. A tenger gyümölcsei ugyanúgy, mint a halak, magas fehérjetartalmúak. Több olyan létfontosságú ásványi anyag van bennük, amelyeket másból természetes úton nehéz beszerezni, például szelén. Gazdagok omega 3 zsírsavakban, erősítik az immunrendszert, védik a szív és érrendszer egészségét.

6. Friss fűszernövények

Ugyan csak néhány napig őrzik meg frissességüket, ami miatt célszerűbb kisebb mennyiségben vásárolni, de aromájuk, intenzitásuk mindenért kárpótol.

7. Gyümölcs- és zöldséglevek

Felejtsd el a cukrozott italokat! Keresd a 100 százalékos gyümölcs- és zöldségleveket!

8. Sovány húsok

Ideális választás a fűvel táplált marha húsa, a szabad tartású csirke, pulyka.

9. Tej

Lehet az szója, rizs, mandula- vagy épp klasszikus tehéntej. Ez utóbbiál fontos: keresd a hormonmentes fajtát!

10. Friss vagy fagyasztott zöldségek és gyümölcsök

A friss zöldségek néhány napig elállnak a hűtőszekrényben, de érdemes fagyasztva is eltenni belőlük, hogy szükség esetén kéznél legyenek. Borsó, brokkoli, sárgarépa, zöldbab, gomba jó, ha mindig van otthon.

11. Tejföl, joghurt, kefir

Vásárolj alacsony zsírtartalmú tejfölt, kefirt, joghurtot. Ez utóbbiból kerüld a cukrozott, különféle aromákkal ízesített verziókat!

12. Vaj

A vaj a konyhapulton is remekül eláll pár napig, de a nyári melegben célszerűbb mégis a hűtőszekrényben tárolni.