Ezzel a dinnyediétával egy hét alatt 4 kilót is ledobhatsz

Bár sokan azt gondolják, a dinnye tele van cukorral, így nem szabad enni diéta alatt, ez tévedés! 100 gramm, vagyis nagyjából egy csésze görögdinnye összesen 6 gramm cukrot tartalmaz. Ráadásul ha dinnyét eszel, az könnyen csillapítja a különböző desszertek iránti vágyat, így kevésbé fogsz nassolni.

Finom is és könnyen lehet vele fogyni Fotó: Pixabay

További előnyei:

Nemcsak a cukor-, hanem a kalóriatartalma is elhanyagolható. Vagyis akár bátran eltüntethetsz akár egy hatalmas szeletet is, akkor sem rontod el vele a diétádat.

Magas a rosttartalma van, ami támogatja az anyagcsere felpörgetését, emellett tele van értékes ásványi anyagokkal és vitaminokkal, például káliummal, kálciummal, magnéziummal, vassal, amik mind segítenek abban, hogy felgyorsuljon az anyagcsere.

Szinte már egy szelet után azt érezzük, hogy tele vagyunk, ugyanis nagyon magas a víztartalma. Hamar jól lehet vele lakni.

Hidratálja is a szervezetünket, amire nagy szükség van a forróságban.

A diéta

1. szakasz

Egész nap képes lennék csak dinnyét enni! – vallják ezt sokan. Na de mi lenne, ha valóban kipróbálnád? Próbáld tartani, hogy 1-2 napig csakis dinnyét eszel, ami elsőre lehet, hogy szigorúnak hangzik, de a benne lévő rost- és víztartalom segít abban, hogy ne legyél farkaséhes. De nagyon fontos, hogy mellette elegendő mennyiségű folyadékot is igyál, lehetőleg szénsavmentes ásványvizet vagy zöld teát. Kerüld a kávét és az alkoholt - tanácsolja a dietaesfitnesz.hu.

2. szakasz

A második szakasz lényege, hogy három napon keresztül egy fő étkezést helyettesíts csak dinnyével. A legjobb, ha ez az ebéd vagy a vacsora, és a nap többi részében is alacsony kalóriatartalmú ételeket eszel. Míg az első fázisban a hasad laposabb lett, megszabadulsz a szervezetedben felhalmozódott felesleges víztől és salakanyagoktól, addig most beindul a zsírégetés, és akár két kiló súlyfeleslegnek is búcsút inthetsz.

3. szakasz

A befejező szakasz célja, hogy szinten tartsd az eddig elért eredmény, és minél többször csempéssz dinnyét a menübe. Tökéletes kiegészítője lehet egy zöldsalátának, jól kombinálható fetával, túróval, ricottával, isteni smoothie-t és levest is készíthetsz belőle.