Szerelmi horoszkóp: ez a 4 csillagjegy megtalálja az igazit a nyáron

Ez a négy csillagjegy végre rátalál a nagy őre. Te köztük vagy?

Az Astronet jóvoltából kiderül, hogy melyik az a 4 csillagjegy, akinek szenvedélyt hoz a nyár. Lássuk:

Kos

Ezek a nagyon erős tűz-elemű energiák igazán passzolnak hozzád a szerelmi horoszkóp szerint. Ha szingli vagy, szinte mágnesként fogod vonzani az embereket, és sokan próbálkoznak nálad. Beléphet az a személy az életedbe, akire mindig is vártál. Nem lesz kérdéses, hogy folytassátok-e, nem is tudtok egymásnak ellenállni.

Oroszlán

A Vénusz és a Mars is a jegyedben – ezt most az esetedben joggal nevezhetjük nyerő időszaknak! Ha szingli vagy, akkor most a legjobb oldaladról mutatkozol meg mások előtt. Az a szenvedély, az a tűz, ami benned van, most teljes természetességében tud megnyilvánulni. Élvezed a hódítást, és hogy bármerre mész, a figyelem középpontjában találod magad. ha szingli vagy, akkor most igazán csak rajtad múlik, hogy ez meddig marad így.

Skorpió

Bár Víz-elemű jegy vagy, de tüzes víz, és nagyon jól bírod ezeket az erős energiákat. Ha szingli vagy, akkor most megajándékoz a sors az igaz szerelemmel. Gyorsan mélyül majd az ismerkedés szenvedélyes szerelemmé. Ha már régóta van párod, most akkor is felráz titeket a sok Oroszlán-energia, és igazán szenvedélyes időszak köszönt rátok.

Nyilas

Te nem szereteted a habozást, a tétovázást, és ezekkel a tüzes energiákkal most igazán nem lesz okod a panaszra, mert minden határozott formát ölt, és nem hagy kétséget. Ha szingli vagy, akkor most valaki vagy nagyon rámenősen ostromol, vagy neked nem lehet ellenállni, de biztos, hogy hamar ott találod magad, hogy már az összeköltözést fontolgatjátok.