Őrült szerelem vár erre a 3 csillagjegyre júliusban

Mit kezdenél a helyzettel, ha júliusban betoppanna valaki az életedbe? Az alábbi három csillagjegy szülőtteinek érdemes lesz figyelni erre!

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Kos

A Mars az Oroszlán jegyében jár, te pedig csillogni fogsz és férfi legyen a talpán, aki ellenáll neked. Egész rajongó táborod lesz július elején. Bolondos, szenvedélyes időszakra számíthatsz ezekben a napokban, és betoppanhat az életedbe egy hirtelen jött, de egyáltalán nem várt érzés, valaki szinte megbabonáz. Ess bátran szerelembe, akkor is, ha nem egy életre szóló kapcsolat lesz belőle.

Ikrek

Kalandokkal teli júliusra számíthatsz. Nemcsak élményekkel gazdagodsz, egy szerelmes találkozás is jöhet. Az is előfordulhat, amilyen könnyen jön, olyan hirtelen el is múlik. Viszont ne csodálkozz, ha az élet ismét eléd dob egy másik szerelmet. Ha komolyan gondolod, nem csak játszadozol, adj teret annak, hogy megismerd a választott párod!

Oroszlán

Júliusban nagy az esélye annak, hogy valaki a múltadból megjelenik. Ha párkapcsolatban élsz, jobb, ha elengeded, de ha szingli vagy, rajtad áll, mit kezdesz vele. Szenvedélyes napokat tölthettek együtt, élvezd ki a nyarat vele, ha úgy érzed, még ott a szikra kettőtök között! Őszre pedig kiderül, mi lesz a sorsa ennek a kapcsolatnak.