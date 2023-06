A tanár állandóan arra panaszkodott, hogy a kisfiam idétlenkedik az órán: kiderült, rohamai voltak

A hatéves Ruben édesanyja nem tudta megérteni, mi lehet a baj a fiával. Az egyik pillanatban még az évfolyam legszorgalmasabb és legkedvesebb gyereke volt, akinek a magatartásával az égvilágon semmi probléma nem akadt, a következő pillanatban pedig néhány tanára folyamatosan amiatt kereste, hogy Rubent nem lehet kezelni. Arra panaszkodtak, hogy az órák közepén vagy elréved a semmibe és ahelyett, hogy figyelne, álmodozásba kezd, vagy pedig idétlenül elkezd ugrálni. Hamarosan azonban szörnyű dolog derült ki.

A kis Rubenre sokat panaszkodtak a tanárok

Az édesanya kétségbeesett, és nem értette, miért kezdtek panaszkodni fiára a tanárok. Az egyik este étterembe ment a család, akkor pedig különös dologra lett figyelmes: körülbelül 15 másodpercre lefagyott, nem reagált semmire. Szerencsére az iskolában voltak olyan tanárok is, akik valamilyen rendellenességre gyanakodtak, így ők másképpen kommunikáltak az anyukával. Az egyik tanár ajánlott egy orvost, szerinte ugyanis ő jó tanácsokkal tudná ellátni a családot - írja a Mirror.

Az anyuka el is vitte oda a kisfiát, s csakhamar kiderült, hogy nem viselkedési problémái voltak Rubennek, hanem az epilepsziának egy igen korai és ritka változata. Ennek értelmében gyakran rövid időkre lefagy vagy megremeg. Ezt értették félre a tanárok, amit ők ábrándozásnak és idétlenkedésnek tituláltak. Ruber orvosi kezelése megkezdődött, azt azonban nem lehet tudni, hogy valaha fel fog-e épülni teljesen. Lehet, hogy kinövi, de az is elképzelhető, hogy az állapota rosszabb lesz. A szülők kivették az állami oktatásból, és most magántanulóként folytatta tanulmányait, így ugyanis megkapja azt a figyelmet és empátiát, amire szüksége van.