Kiderült a titok: ezt bánja meg a legtöbb haldokló az utolsó pillanatokban

Bármennyire is az élet természetes velejárója az elmúlás, a mai napig tabuként kezeljük, emellett rendkívül keveset tudunk róla: nem csak arról, pontosan mi is zajlik le az emberben biológiai szinten, de arról is, mi történik lelki szinten, mik egy haldokló utolsó gondolatai, végső szavai.

Szeretteink elvesztése sajnos elkerülhetetlen, mint ahogy az is: egyszer nekünk is el kell búcsúzni az élettől Fotó: sfam_photo / Shutterstock

A Louisianában élő harmincéves Hadley Vlahos nyolc éven keresztül gondozott haldoklókat: otthonukban ott volt velük az utolsó pillanatokban, fogta a kezüket, meghallgatta, ami kikívánkozott belőlük az utolsó napokban-órákban. Alighanem több halált látott, mint sokunk, így nagy rálátása van arra, milyen az elmúlás. Mint mondja: szinte mindenki bán valamit a halálos ágyán. A legtöbben olyan dolgokat, amiket nem tettek meg, vagy azét, mert halogattak, vagy félték megtenni, vagy egyszerűen másokat maguk elé helyeztek egész életükben.

Most a Mirrornak felfedte, miket mondtak neki a megbánásról a haldoklók, és mely mondatok voltak, amik a legmélyebben megérintették.

Az egyik tanács, amit több haldokló megosztott vele az volt: nem érdemes az anyagi javakat hajszolni egész életünkben.

Azt nem viheted magaddal, amikor távozol

– magyarázta. Egy másik gyakori megbánás: sokan az utolsó órákban döbbentek rá, mennyi mindenről lemondtak csak azért, mert vártak vele.

Ne várj a tökéletes alkalomra, vágj bele most!

Ugyancsak sokan döbbennek rá túl későn – árulja el Hadley –, hogy nem jó, ha mindent csak másokért teszünk, ha nem vágunk bele valamibe csak azért, mert attól félünk, hogy X vagy Y mit gondol majd rólunk.

Hadley úgy érzi, ezekből az utolsó gondolatokból rengeteget tanulhatunk.

– Mindenki taníthat nekünk új dolgokat. Elvégre ők leéltek egy teljes életet! – jelenti ki, hozzátéve: azóta, hogy annyi haldoklótól hallotta, hogy nem mondták el a szeretteiknek, mennyire szeretik őket, igyekszik minél gyakrabban kifejezni a szeretetét mindenki irányába. Van, hogy véletlenszerűen ráír régi ismerősökre, akik sokat jelentenek neki, ám az utóbbi időben nem volt alkalma beszélni velük.

– Van, hogy nem válaszolnak, de ezt nem veszem sértésnek. Az a fontos, hogy tudom: ha bármi történik, ők tisztában lesznek vele, mennyit jelentettek, jelentenek nekem.