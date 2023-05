Éhes vagy? Ezt a három ételt soha ne edd üres gyomorra

Azt eddig is tudtuk, hogy a fehér kenyér és a sültkrumpli nem ideális a fogyásra, de aa harmadik tiltott ételen magunk is meglepődtünk. A Mindmegette gyűjtötte össze, mely ételeket kell bojkottálnod akkor, ha farkaséhes vagy.

Fotó: Pixabay

Fehér kenyér



Az egyik legegészségtelenebb élelmiszer – bár kétségtelenül nagyon finom. Hiába eszel belőle több szeletet, 1-2 óra múlva már újra koroghat a gyomrod. Az ok nagyon egyszerű: alacsony a rosttartalma. A rostok segítenek az éhséget „kordában tartani”, hosszabb időre teltségérzetet biztosítanak. Tanulmányok azt is kimutatták, hogy a szervezet acetátot termel a rostok emésztése során, amely az agyban elnyomja az éhségérzetet. Az alacsony rosttartalom egyben az is jelenti, hogy a fehér kenyér magas glikémiás indexű, azaz a szervezet gyorsan lebontja, így gyorsan megemeli a vércukorszintet, de utána újra le is viszi. A vércukorszint-ingadozás éhesebbé tesz, mint amilyen a kenyérevés előtt voltál.

Tipp: Ha teheted, fogyassz inkább teljes kiőrlésű kenyeret! A fehér kenyeret kevés dióvajjal, avokádóval fogyasztva pedig jó irányba befolyásolhatod a glikémiás indexet, de az is jó, ha kovászos kenyeret választasz.

Hasábburgonya

A sült burgonya igazi kalóriabomba, ami ráadásul nátriumban és sok esetben transzzsírsavakban is bővelkedik – cserében tápértéke nagyon alacsony. Így, bár egy adag igazán csábító csemege, nem valószínű, hogy jóllaksz tőle. A legrosszabb, ha gyorsétteremben döntesz mellette: ezeken a helyeken nagy eséllyel választasz valamilyen szószt, ami nagyon magas cukortartalmú, és tele van mesterséges ízfokozókkal, tartósítószerekkel, és telített zsírokban is gazdag.

Tipp: Felejtsd el a bő olajban sütést: sütőben készítve, kevés olívaolajjal meglocsolva laktató és sokkal egészségesebb.

Joghurt

Bár az alacsony zsírtartalmú joghurt egészségesnek tűnik, hamis biztonságérzetet kelthet – főleg, ha ízesítettet választasz. Ezek ugyanis többnyire hozzáadott cukrot és/vagy édesítőszereket tartalmaznak, hogy még ízesebbek, még finomabbak és így könnyebben eladhatók legyenek. A cukortól a vércukorszint hirtelen megemelkedik, majd lezuhan, fokozva az éhségérzetet. Ráadásul az már világos a szakemberek szerint, hogy a cukor édesítőszerre cserélése nem segít a fogyásban, és számos egészségügyi probléma kialakulásához vezethet.

Tipp: Válassz natúr joghurtot, olyat, ami nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Ha szükséges, édesítsd magadnak bogyós gyümölcsökkel, dióval, mandulával, fahéjjal.