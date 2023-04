Teszt: hány éves vagy valójában?

Életstílus

1. Dohányzott eddigi élete során?

A) Igen, de 10 évnél nem tovább.

B) Nem, soha.

C) Rendszeresen dohányzom.



2. Adjon magának egyenként öt pontot, ha az alábbi tevékenységek közül valamelyik igaz az ön esetében:

A) Megtanultam egy új idegen nyelvet.

B) Megtanultam egy hangszeren játszani.

C) Megtanultam a számítógépet kezelni.



3. Mik a legfőbb olvasmányai?

A) Napilapok és magazinok.

B) Szépirodalom, versek, újságok, mindig olvasok valamit.

C) Csak tévét nézek.

4. Mit néz a leggyakrabban a tévében?

A) Bulvármagazinokat.

B) Híradót.

C) Szórakoztató műsorokat.



5. Mit csinál, ha egy mozgólépcsőt lát?

A) Van, hogy használom, van, hogy lépcsőzök.

B) Megkeresem a lépcsőt, és inkább azt használom.

C) Azonnal ráállok, és utazom.



6. Mit tartalmaz a mozgásprogramja?

A) Kirándulást és úszást.

B) Biciklizést, futást és konditermi edzést heti kétszer.

C) Két perc sétát az autóig.



7. Mi tesz, ha az autópályát kell használnia?

A) Óvatosan, lassan vezetek.

B) Nem gondolkodom, gázt adok, és felkanyarodom rá.

C) Olyan útvonalat tervezek, ahol nem kell érintenem az autópályát.



8. Milyen a szexuális élete?

A) Megfelelő.

B) Lehetne gazdagabb is.

C) Parkolópályán van.



9. Hogyan ébred?

A) Ébresztőóra kelt minden reggel.

B) Nagyon mélyen alszom, és a belső órámra ébredek pihenten, frissen.

C) Mindenre felébredek. Nyitott füllel alszom, meghallom a babasírást, az ajtónyikorgást, így még a betörőnek sincs sok esélye.



Étkezés



10. Mit fogyaszt reggelire?

A) Egy csésze gabonapelyhet és annyi teát, amennyit csak meg tudok inni.

B) Főtt tojást és rostos üdítőt.

C) Csak beleszürcsölök a kávémba a reggeli rohanás közben.



11. Mit mond önnek a bioélelmiszer kifejezés?

A) Néhanapján veszek biotermékeket.

B) Mindennap fogyasztok valamilyen bioterméket.

C) Bio? Minek?

12. Milyen gyakran eszik olajos halat?

A) Havonta.

B) Hetente.

C) Egyszer egy évben.

13. Szokott enni apró szemű erdei gyümölcsöket?

A) Egyszer vagy kétszer egy hónapban.

B) Napi rendszerességgel fogyasztok friss gyümölcssalátát.

C) Egyszer már ettem, amikor a csokitorta elfogyott és csak fekete áfonyás muffin volt a kávézóban.

14. Szereti a fekete csokoládét?

A) Néha eszem.

B) Nem is tudnék élni nélküle.

C) A tejcsokoládét szeretem.

15. Mennyire zöld a diétája?

A) Világoszöld. Van benne póréhagyma, fejes saláta, avokádó, alma.

B) Sötétzöld. Van benne kelbimbó, spenót és brokkoli.

C) A Haribo zöld gumicukorkája is számít?

16. Mennyi alkoholt iszik?

A) Esténként egy pohárka vörösbort.

B) Szinte soha nem iszom.

C) A stresszes pillanatokban csak alkohollal tudom csillapítani magam.

Ész – értelem

17. Milyen az íráskészsége?

A) Megfogalmazok bármit, ha muszáj.

B) Jobban szeretek beszélni.

C) Bármit, bármikor írásos formába öntök.





18. Nehezére esik visszaemlékezni, hogy mit evett két nappal ezelőtt ebédre?

A) Erőlködnöm kell, hogy eszembe jusson.

B) Könnyedén megmondom.

C) Elnézést, mi volt a kérdés eleje?





19. Mikor sírt utoljára?

A) Talán egy hónappal ezelőtt.

B) Tegnap este.

C) 12 éves korom körül.

20. Mikor nevetett utoljára?

A) Többször is nevettem ma.

B) Még egy órája sincs.

C) Talán az elmúlt héten.

21. Tudja, mi az X Co?

A) Egy új diéta.

B) Egy új edzésforma.

C) Lakberendezési irányzat.

22. Kezdjen el hármasával számolni!

A) Elég gyorsan eljutok 36-ig.

B) 312, 315, 318…..

C) 3, 6, elég lesz?

23. Milyen állapotban van az ásványvizes üvege?

A) Félig üres.

B) Már a második 1.5 literest pusztítom.

C) Két korty hiányzik belőle.

24. Mennyire stresszesnek érzi most magát?

A) Kicsit űzött vagyok.

B) Nyugodt vagyok.

C) Minden idegszálam szét van cincálva.





Pontozás

3 pontot ér minden A válasz, 5 pontot ér minden B válasz, 1 pontot ér minden C válasz. A pontozásnál kivételt képez a 2. kérdés.





Értékelés

Kevesebb, mint 50 pont – közeledik az ötvenes éveihez

Az életstílusa nem sok hasonlóságot mutat egy fiatal nő életstílusával. Némi erőfeszítésbe kerül, hogy a problémákat gyorsan, eredményesen áthidalja. Juttasson több oxigént a szervezetébe. Sétáljon nagyokat, jelentkezzen be egy aerobikórára, vagy kezdjen el kocogni. Biztosan tapasztalta már, hogy egy kiadós edzés után, bár fáradtnak érzi magát, mentálisan frissebb, fogékonyabb állapotba kerül. Az alvás és a relaxáció is nagyon fontos. A nagy stressz megnöveli a kortizolszintet, amely akadályozza a gondolkodást. A friss gondolatok és az agyi kapacitás növelése érdekében több vitamint, ásványi anyagot kell magához vennie, fogyasszon több zöldséget, és rendszeresen pótolja a folyadékot.



50 és 99 pont között – Harmincas-negyvenes éveiben jár

Szellemi állapota és testi edzettsége közel azonos szinten van. Agyműködése nem lassú, de az elméje nem pengeéles. Néha kevésbé lendületesen tud megoldani egy-egy kritikus helyzetet, mint szellemileg aktívabb pillanataiban, de ez még nem jelenti a világ végét. Ne hagyja ellustulni agyi kapacitását, tessék egy kicsit terhelni, erőltetni. Egyen rizst és olajos halat. Sok bennük az ómega-3 zsírsav, amely segíti az agyműködést. Továbbá kihívást jelent az agynak, ha szokatlan feladatok elé állítják. Ilyen egy új nyelv tanulása vagy egy hangszeren való játék elsajátítása. Legyen éles eszű, tanulékony abban a jó pár évtizedben, ami ön előtt áll.

100 fölött – kívül-belül örökifjú

Gratulálunk! Ön kétségtelenül olyan szinten áll a szellemi képességek terén is, mint ahány évesnek látszik kívülről. Éles az észjárása, jó a kommunikációs és verbális készsége egyaránt. „Agyerősítő” táplálékok képezik étrendjének gerincét: sok brokkolit, zöldséget fogyaszt. Szereti a fekete áfonyát, és a fekete csokoládé a gyengéje. Előnyben részesíti a stratégiai gondolkodást, és általában abban is jól teljesít. Ez az agy sokféle, különböző funkciót ellátó területe közti hatékony átjárhatóságnak köszönhető. Semmi kétség, ön a teste mellett, az agyát is karbantartja - írta a Diéta és Fitnesz.