A királyi köröket is meghódította a Nanushka

Már számtalanszor bebizonyosodott, hogy nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi sztárok is odavannak a hazai tervezők ruháiért. A celebek után a nagybetűs, tradicionális elit is rákapott különösen is Sándor Szandra, Nanushka alkotásaira. Köreikben különösen fontos szempont a fenntarthatóság, amiben a Nanushka élen jár a divatpiacon, amit számtalan díj és elismerés is bizonyít.

Eugénia brit királyi hercegnő

Eugénia hercegnő, II. Erzsébet egykori brit királynő unokája egyenesen a márka rajongója. Többször kapták lencsevégre Nanushkában, és a képek arról árulkodnak, hogy a magyar márka darabjai közel állnak a szívéhez, hiszen akár többször is viseli őket.

A 32 éves Eugénia hercegnő, aki a Hauser & Wirth művészeti galéria igazgatója és jelenleg második gyermekét várja férjével, Jack Brooksbankkal, egy gyönyörű anyák napi képet posztolt elsőszülött fiával, Augusttal, kedvenc Nanushka CANAAN garbóruhájában. (Az Egyesült Királyságban Nagyböjt negyedik vasárnapján tartják az anyák napját, eltérően a magyar hagyománytól.)

A Nanushka CANAAN garbóruhája úgy tűnik, hogy a hercegnő kedvence, évek óta ragaszkodik hozzá. Legelőször 2021 januárjában viselte nyilvános eseményen a „The Anti-Slavery Collective” szervezet rendezvényén, amelyet barátnőjével, Julia de Boinville-vel alapított a modernkori rabszolgaság elleni harc érdekében.

A hercegnő a 2021-es COP26 Klímacsúcson is Nanushkában jelent meg.