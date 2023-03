Ez a csillagjegy ma meghódíthatja szíve választottját

Végre szombat! Örülünk? Vagy sem? Máris eláruljuk, hogy a csillagjegyed alapján mire számíthatsz 2023. március 11-én!

Fotó: Pixabay

Kos

Az életed akkor kap új irányt, ha pontos céljaid vannak, és tartod magad hozzájuk. Ideje tisztáznod olyan félreértéseket, amik félrevihetik ezeket. Most még a jó tanácsokat is érdemes félretenned és saját magadra hallgatnod. Álmaid csak akkor válhatnak valóra, ha valóban benned születtek meg, és nem mások inspirációjára cselekszel.

Bika

Jól gondolod, hogy egy kapcsolatban őszintének kell lenni, de ez nem lehet azonos azzal, hogy az összes vágyadat ráerőlteted a másikra. Ha mindenben a saját terveidhez ragaszkodsz, ne csodálkozz, ha a társad lázadni kezd ez ellen!

Ikrek

Egy váratlan esemény mosolyt csalhat az arcodra, és jó esélye van, hogy le sem olvad róla egyhamar. Akire ugyanis régóta vágysz, annak most elnyerheted a szívét. És ez fordítva is igaz: aki a te kegyeidre pályázik, az is sikerrel járhat.

Rák

Csillagjegyednek a Hold, a legérzelmesebb, legérzékenyebb bolygó az ura, nem csoda, ha képtelen vagy olyan partner mellett élni, aki mellett nem mutathatod ki maximálisan az érzéseidet. Az nem megoldás, ha magadba fojtod a könnyeidet, de ne feledd az örömödet is megosztani társaddal!

Oroszlán

A játék fontos dolog, most kötelező a felszabadultság, meg kell élned a kötetlenséget. Akár azt is vállalnod kell, hogy a párod ezen megsértődik. Nem lehet a baráti kapcsolatokat mindig alárendelni, ezt a családodnak is muszáj megértenie.

Szűz

Most végre nyíltan és őszintén kimondhatod, amit gondolsz. Keress egy lelki társat, akivel megbeszélheted a problémáidat! Bárki legyen is az, hidd el, megtiszteltetésnek fogja érezni, hogy őt választottad.

Mérleg

Talán magad is meglepődsz, mennyire nem látszanak rajtad mindazok a nehézségek, amikkel az utóbbi időben kellett szembenézned. Vedd észre, hogy van azoknál fontosabb is! Ha így teszel, érzelmi életed végre igazán kiegyensúlyozott lesz, és újra tudsz majd örülni egy csomó dolognak.

Skorpió

Az utóbbi időben túl sokat vállaltál magára, most eljött a lazítás ideje. Ha úgy érzed, hogy a munkába szó szerint belefáradtál, érdemes a testedet egy kicsit tehermentesíteni. A fájásokra jót tehet egy fürdőlátogatás, főleg, ha még egy kiadós masszázst is kérsz.



Nyilas

Bár nagy játékos vagy, most igazán az emberedre akadhatsz. Ez azt jelenti, hogy nagy szükséged lesz az agyafúrtságodra. Cserébe viszont részed lehet egy olyan intellektuális vitában vagy akár szenvedélyes eszmecserében, amire már régóta vágytál.



Bak

Ha eddig csak remélted, hogy a párod belátja a hibáit, és végre változtat a szokásain, az most végre bekövetkezik. De ettől még ne érezd magad nyeregben! Ne kritizáld tovább, inkább engedj te is, hogy végre béke legyen köztetek.

Vízöntő

Alighanem nagy elhatározásra készülsz, és már egy ideje szeretnél előrukkolni vele. Nos, most jobb, ha kicsit még vársz, csak akkor vágj bele, ha minden összeállt! Ettől persze még az előkészületekkel ne állj le, sokáig halogatni nem szabad a dolgot.



Halak

Most muszáj lesz taktikáznod vagy az ütőkártyáidat kijátszani. A rázós helyzeteket és a konfliktusokat mindenesetre próbáld elkerülni, különben nagy az esélye annak, hogy vesztesen fogsz kikerülni belőlük. Ahogy a mondás tartja: többet ésszel, mint erővel!



(Forrás: Astronet)