Ez a csillagjegy ma megfontolandó ajánlatot kap

KOS

Szerdán két mondás kavarog a fejedben: Túl szép, hogy igaz legyen, illetve Aki mer, az nyer. Vajon melyikre hallgass most, amikor egy tökéletesnek hangzó ajánlatot kapsz. A legjobb, ha nem kapkodsz, hanem döntés előtt kellőképpen utánanézel a dolognak. A megfontolandó ajánlatot érdemes megfontolni!

Fotó: Pixabay

BIKA

Szívesen segítesz másoknak, ugyanakkor nem hagyod, hogy kihasználjanak. Remek emberismerő vagy és jó a megérzéseid. Általában. A mai nap azonban próbára tehet, legyél a kelleténél is körültekintőbb azokkal, akik kérésükkel megkeresnek.

IKREK

Senki sem szereti, ha kóstolgatják, márpedig ma górcső alá vehetik a higgadtságodat. Használd ki a helyzeti előnyt, azt, hogy tudod, mi vár ma rád, így nem ér váratlanul a piszkálás, a burkoltnak tűnő támadás. A legjobb lesz, ha nem reagálsz rá!

RÁK

Hajlamos vagy arra, hogy elkalandozz, pedig ma rendkívül fontos. hogy a feladatodra összpontosíts. Nem lesz könnyű, mert egy váratlan esemény bezavarhat. Ha kell, készíts listát a teendőidről és tedd látható helyre, hogy segítsen fókuszálni!

OROSZLÁN

Élvezed az életet, ha te lehetsz a középpontban és úgy történnek a dolgok körülötted, ahogy te szeretnéd. Ám ez mintha most nem így lenne és emiatt kezd betelni nálad a pohár. Gondold végig, min szeretnél változtatni és ehhez mire vagy kire van szükséged. Ha tudod, mi a célod, könnyebben elérheted. Nem árt egy-két jó stratégia hozzá, ma elkezdhetnéd kidolgozni azokat!

SZŰZ

Lelkizős szerda elé nézel, de ez egyáltalán nem baj. Bár tőled kérnek segítséget, hamar beláthatod, hogy neked is szükséged van egy jó kis beszélgetésre. Talán észre sem vetted, de túl sok minden nyomja a szíved, ideje könnyíteni rajta!

MÉRLEG

Dobd be magad, s ha kell, dobj be egy extra kávét is! Ezen a szerdán komolyabb terhelés vár, de nem engedheted meg magadnak, hogy ne végezd el a rád váró feladatokat. Ha mindez nem lenne elég, egy rendkívüli akadály is nehezítheti a pályát.

SKORPIÓ

Rég volt ennél simább, már-már unalmas napod. Ám a látszat csal. Úgy felpöröghetnek ma körülötted az események, hogy csak kapkodod a fejed. Cselekedned kell, mégpedig okosan. Szóval hagyd a tespedtséget és frissítsd fel a tested és az elméd, hogy ha cselekedni kell, akkor készen állj!

NYILAS

Itt az idő megálmodni a jövődet! Vizsgáld meg az eddig elért eredményeidet, nézd meg, milyen célokat tűztél ki és hol tartasz azok megvalósításában! A tavasz az újjászületés évszaka: gondold végig, neked miben kell megújulnod, s mi kell ahhoz, hogy ez sikerüljön!

BAK

Derült égből villámcsapásként ér, hogy egy feltételezett támogatód most a korábbiaktól gyökeresen eltérő hozzáállást képvisel. Ne nyalogasd a sebeidet és ne süppedj bele az önsajnálatba! Itt az ideje, hogy felülvizsgáld a kapcsolataidat, beszélgess el a környezeteddel, nézd meg, tényleg úgy zajlanak a dolgok, ahogy gondolod vagy sem. Lehet, a mostani ijedtség valójában csak figyelmeztetés volt, hogy elkerülj egy még nagyobb rosszat!

VÍZÖNTŐ

Jól látod és hallod: nyíltan kritizálnak. Valószínűleg a provokátor nincs tisztában azzal. hogy te nem az a típus vagy, aki hagyja magát. Nem csak felveszed a kesztyűt, de használod is. Keményen.

HALAK

Képtelen vagy visszafogni magad: olyan pletykát hallottál, ami kapcsán úgy érzed, azonnal meg kell osztanod. Ugye tudod, hogy pontosan így terjednek az álhírek? Ha valóban nem tudsz megálljt parancsolni a szóbeszéd továbbadásának, legalább úgy fogalmazz, hogy ha kiderül, tényleg kamu volt, akkor ne vessen rád rossz fényt!

(Forrás: Astronet)