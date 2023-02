Ezt a csillagjegyet ma egy elképesztő szerelem tölti fel energiával

Kos

Eljött a nagy szembesülés napja. Egy ideje úgy tűnhetett, mintha összeesküdött volna ellened a világ, ám most rádöbbenhetsz, hogy a hiba nem is annyira a készülékedben, sokkal inkább benned van. A jó hír, hogy mindössze a hozzáállásodon kell változtatnod és egycsapásra helyreáll a rend.

Fotó: Pixabay

Bika

Már már zavarba ejtő megérzéseket tapasztalsz ma. Nem árt elgondolkodnod rajtuk és komolyan venned ezeket az iránymutatásokat. Jelentős változás előtt állsz, még ha nem is látod kristálytisztán, hova is vezet ez az út, melyen talán most teszed meg az első lépéseket, de érdemes elindulnod rajta.

Ikrek

Ez a kedd más, mint a többi: kiderül a humorérzékedről, hogy micsoda fegyver! Nem csak támadni lehet vele, de védekezni is! Egy provokatív nézeteltérés várhat ma rád, akkor jársz a legjobban, ha megpróbálsz távolságot tartani, kimaradni belőle. Ebben segíthet most a humorérzéked!

Rák

Ma végre pontot tehetsz egy olyan ügy végére, amit már régóta szerettél volna elvégezni, de a bokros teendőid megakadályoztak benne. A kipipált feladat ráadásul nem csak megkönnyebbüléssel tölt el, de nem várt meglepetéssel is kecsegtet!

Oroszlán

Ide nekem az oroszlánt! – mondhatnád, mintha túlcsordulna benne a pozitív életerő. Úgy tűnik, egy olyan bimbózó szerelem tölt fel energiával, amilyenre még nem volt példa az életedben.

Szűz

Meglepő hírek jutnak el hozzád, ám a bizalmas információkat most különösen fontos bizalmasan kezelned. Légy a titkok őrzője, nehogy az ingatag helyzet rossz irányba mozduljon el. A tudás hatalom, gondold végig, mit tudsz belőle a javadra fordítani!

Mérleg

Úgy érzed, ez a te napod! És bizony jól érzed! A keddre kitűzött terveid minden különösebb gond nélkül valóra válnak, sőt, még egy rendkívül kellemes meglepetés is vár ma rád!

Skorpió

Ne görcsölj! Az aggódás nem segít, viszont árt. Ne feledd, amin nem tudsz változtatni, arra kár időt és energiát pazarolni! Inkább élvezd a napot – rád fér! A pénzügyi nehézségeid nemsokára megoldódnak.

Nyilas

Ki hitte volna, hogy ilyen érzelmi hullámvasútra képes egy párkapcsolat?! Most már te magad is tudod, ráadásul kedveseddel benne is vagytok a sűrűjében. Mi lenne, ha nézőpontot váltanál és megpróbálnál úgy tekinteni a párodra, mint a megismerkedésetek idején?! Lehet, hogy újra megtörténik a csoda!

Bak

Tudod és érzed, hogy nincs valami rendben a környezetedben. Valaki hadat üzent neked. Ha nem segít, hogy levegőnek nézed, akkor kénytelen leszel szembeszállni vele. Ahogy Caesar mondta: „Ha békét akarsz, készülj a háborúra!”

Vízöntő

Nem ártana elgondolkodnod azon, kit milyen szinten engedsz be az életedbe! Bár jó emberismerő vagy, a rutinodat valaki kijátszhatta és a bizalmadba férkőzve átjutott azon a bizonyos szűrőn. Légy fokozottan óvatos!

Halak

Ma könnyen bővülhet az ismerőseid listája, akár szerelmet, akár barátot keresel. Ám ne hagyd, hogy a lehetőséggel járó lelkesedésed óvatlanná tegyen! Sőt, most érdemes igazán megfontoltnak lenned! Megéri!

(Forrás: Astronet)