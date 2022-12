Megőriztük a humorérzékünket - a mémgyárat is megihlette a benzinhiány

Most, hogy eltörölték a benzinárstopot, a piac és a lakosság is azt várja, hogy hamar rendeződni fog a helyzet a hazai benzinkutakon, mivel az elmúlt napokban igencsak hasonlított a helyzet egy posztapokaliptikus filmhez.

A benzinkutakat ugyanis nagy erőkkel rohamozták meg a benzinre "éhes" emberek, sokan előtte órákon át keresték azt a kutat,

ahol még volt üzemanyag, majd ha találtak egyet, általában hosszú sorok kígyóztak előtte. Sokaknak a Mad Max című film jutott eszébe a helyzetről, de akik az Éhezők viadalával példálóztak, azok sem jártak messzire a valóságtól.

A szituáció valóban igen kiélezett volt, és még csak véletlenül sem örömteli, ám a magyarok ezúttal is megmutatták, hogy még a legrosszabb helyzetben is képesek megőrizni a humorérzéküket, a mémgyárosokat pedig megihlette a benzinhiány. Mutatjuk is, mennyire:

Klasszikus: Bud Spencer és a fagyi... Fotó: Facebook

Aki szerencsés volt, annak benzint hozott a Mikulás Fotó: Facebook

Miután több százan írták ki egy Facebook csoportban... Fotó: Facebook

Szintén egy klasszikus, kiürült fagyispultra utalva... Fotó: Facebook

Szerkesztőségünk kedvence: a MadMax Fotó: Facebook

Köszönjük a gyártóknak a megmosolyogtató perceket!