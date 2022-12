Ennek a 4 csillagjegynek mesés decembere lesz

A Nap kezdetben a tüzes, vidám Nyilas jegyében ünnepel velünk, majd átlép a racionális és komoly Bakba, hogy méltóságot adjon a karácsonynak. December 8-án lesz egy telihold, a Jupiter jegyváltása az év végén pedig az egész következő esztendőt meghatározza. Sok változást hoz tehát a december, és ezek az események örömteliek lesznek, főleg a következő 4 csillagjegy számára - írja az Astronet.

Fotó: Shutterstock

Kos

December 20-án a Jupiter, a szerencse bolygója újra belép a jegyedbe. Gondolj vissza a nyárra, hogy megtudd, milyen témák ismétlődnek mostantól 2023. május 16-ig. Az ahogyan gondolkodsz magadról, az énképed, identitásod is változik, érik, a lelki fejlődés új lépcsőjére lépsz. Most rá tudsz találni arra az egyértelmű irányra, amin haladnod kell ahhoz, hogy az elképzeléseidet valóra váltsd.

Oroszlán

Sok szórakozást, örömteli kapcsolódást és programot jelez neked a horoszkóp ezidőtájt. Ugyanakkor fontos változások is várnak rád: a december 8-ai telihold meg fogja világítani, hogy kik azok, akikre számíthatsz, és kik azok, akik nem. Semmi gondod nem származik ebből, csak megkönnyebbülés, ha magad mögött hagyhatod azokat az embereket, akik már nem tartanak veled – ezzel pedig időt és energiát nyersz a valóban tartalmas és jó kapcsolataidnak a fenntartására. Ha szingli vagy, az új szerelem is beléphet az életedbe ezidőtájt, és komolyra is fordulhat, amikor a Vénusz a Bak jegyében jár majd.

Mérleg

November 22 óta valószínűleg nyüzsgőbb életet élsz a szokásosnál, talán több baráti összejövetelen is részt veszel, vagy egyszerűen csak nyitottabb vagy, és többet kommunikálsz. A december 8-ai telihold környékén azonban lelassítasz, és kicsit befelé figyelsz. Jót tesz ez neked: lassan a mélyben komoly változások érlelődnek benned, és ezek később életed új irányában realizálódnak.

Vízöntő

Decemberben végre visszatalálsz önmagadhoz, főleg 8-a környékén, ekkor ráadásul a kreativitás, az öröm és a romantika energiái is felerősödnek az életedben. Most jóval több bizalommal és önbizalommal kapcsolódsz másokhoz. A Bak hava általában neked egy önreflexív időszak, most ez igazi gyógyulást és megnyugvást hoz számodra. Lelki békével, szeretetben köszöntöd majd az új esztendőt.