Ennek a 3 csillagjegynek hihetetlen szerencséje lesz

Belépett a Jupiter a Kos jegyébe december 20-án és ott is mozog 2023 május 15-ig. Belső energiákat turbóz fel, szenvedéllyel felnagyítja a dolgokat amerre csak jár. Ez a tüzes energia motiválhat, építhet de bizony rombolhat is. Jó esetben szerencsésen hatványozódnak az érzések, a tettek. Ennek a három csillagjegynek mindenképp felfelé ívelő időszakot hoz. Te közéjük tartozol?

Kos

Élvezd ki a Jupiter áldásos hatását, minden olyan lehetőséget, ami gyümölcsöző lehet, ami emel. Legyen az a munka terén a karrieredben, vagy akár párkapcsolatban. Sikereket hoz neked ez a konstelláció, ha pedig valamilyen betegség leterített az elmúlt időszakban, akkor most itt az idő kilábalni belőle. Kiégeti a tűz, ami nem szolgál téged és lendületet ad azoknak a dolgoknak, melyek mellé leteszed a voksodat. Használd ki ezt az időszakot, merd elhinni, hogy jár neked a jó! Igen, rád kacsint a szerencse!

Oroszlán

Olyan energikus leszel ebben az időszakban, hogy be lehetne veled fűteni egy házat! Tombolni fog benned a tűz, légy ügyes, kezeld a helyén a dolgokat. Nagy szerencsével most leteheted jövőd alapköveit és építkezni kezdhetsz. Rád találhat egy jó befektetés, de azért légy résen, fontolj meg mindent, mielőtt bármibe belekezdesz. Tudatos döntéseken és lépéseken múlik, hogy ezt a szerencsés időszakot miként tudod hasznosítani. A Jupiter azért rendesen odaperzsel, ha valami esztelenségre adod a fejed! Még az is a pakliban van, hogy nyeremény üti a markodat.

Nyilas

Fortuna tálcán kínálja a jobbnál jobb lehetőségeket. Tele leszel életkedvvel és kreativitással. Hittel és pozitívan kezdj bele mindenbe, amit eléd dob az élet és megtetszik. Légy bátrabb a megszokottnál, most különösen jó időzítés belevágni az általad kedvelt kalandokba. Egy utazás olyan kapcsolatokat hozhat, amire az a jellemző, hogy isteni időzítésbe történik. Pont ott vagy, ahol lenned kell, hogy valóra váljon az álmod, és pont azzal az emberrel találkozol, akivel éppen kell. Erre szokták mondani, micsoda szerencse! De ez igaz akkor is, ha a családoddal élsz és a munkádban érkezik ez a tökéletes időzítés. Ismered ezt az érzést?