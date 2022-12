Napi horoszkóp: ma az Ikrek belső békére lel, a Nyilast felbosszantják

Aranyvasárnap segítenek a bolygók az igazán fontos dolgokra koncentrálni. Az Astronet napi horoszkópja következik advent utolsó vasárnapjára.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A családod, a szeretteid voltak eddig is a legfontosabbak az életedben, de most igazán rájuk is tudsz koncentrálni. Aranyvasárnap minden lehetőséget meg kell ragadnod, hogy ezt kifejezésre is juttasd. Ma is egy közös programot szervezett a párod: a részvétel kötelező.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Te nem ismered a lehetetlent, most is azt nézed, hogy milyen problémát hogyan lehet megoldani. Akkor is, ha az nem a te személyes ügyed. A segítség szép dolog ugyan, de a kéretlen segítséget nem mindig köszönik meg.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Végre érezheted, amit már régen: harmónia vesz körül. Ezt elsősorban annak köszönheted, hogy belső békédet meglelve magabiztossá, és határozottá váltál. Már tudod, mit akarsz, és ez segít abban, hogy el is érd azt.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A legjobb, ha vasárnapra nem tervezel semmit. Ami történik, azt úgysem tudnád semmilyen előre eltervezett programmal felülmúlni. Persze, ez nem jelenti azt, hogy ne mozdulj ki az otthonodból. Az élet kint van!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A Vénusz mostanság simulékonyabbá, kedvesebbé tesz. Ha ráadásul most nem azt mérlegeled, mit kapsz a másiktól, hanem megpróbálsz önzetlenül adni, megismerheted az annyira keresett boldogságot.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ne hidd azt, hogy egy-egy sarkonfordulással máris magad mögött vagy képes hagyni a múltat. Sajnos a dolog nem ilyen egyszerű. A helyzet az, hogy mind magunkkal hordozzuk még a szüleink és nagyszüleink múltját is. Ennek megértése az első lépés.

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Ne veszítsd el a hitedet! Igaz, hogy minden eredmény sokkal nagyobb erőfeszítést kíván meg tőled, viszont nagyobb eredményeket is elérhetsz általuk. Az akadály ugyanis nemcsak gát, de lépcső is egyben. Mászd meg!

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

Azzal az érzéssel ébredhetsz vasárnap reggel, hogy módosítanod kell a mai terveiden. Hallgass a belső hangra: valószínűleg oka van, ha az megszólalt… Lehet, hogy egy konfliktust előzöl meg ezzel. Vagy egy szép élményt hoz az utadba az új program.

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

Ne kapkodd el a döntéseidet! Ma sikeresen felbosszanthat valaki, de ez nem ok arra, hogy örökre haragban maradjatok. Öntsd ki a szívedet neki, de aztán nem felejts el békülni. Hosszú távon jobban jársz így.

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)

Te igazán megbízható vagy, természetes, hogy azt feltételezed másokról is, hogy megtartják az adott szavukat. A mai napon sajnos csalódás érhet: valaki megfeledkezik az ígéretéről. Megelőzheted, ha emlékezeted rá, mit beszéltetek meg. Így a haragot is elkerülheted.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

A mai napon végre arra összpontosíthatsz, ami a legfontosabb az életedben. Talán csodálkozol, hogy a beígért szerencse mért nem ott ér, ahol várnád. De annak örülj, amiben valóban sikeres vagy. És arra is kell most koncentrálnod.

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

A szokásosnál is érzelmesebb hangulatban lehetsz, annál is inkább, mivel az álmaid is nyugtalanító üzeneteket küldtek, vagy fognak küldeni neked a mai napon. Nem kell mindent szó szerint venni, próbáld meg átértelmezni az álomképeket!