Erre a négy csillagjegyre vár szakítás a héten – Te vajon köztük vagy?

A november nyolcadikai teljes holdfogyatkozásos telihold sokak életébe nagy változást hoz a héten, kiváltképp szerelmi téren. Az elfogyó Bika Hold nem csak az igaz érzéseket hozza felszínre, de a magabiztosságot is megadja, hogy ezen felszínre tört érzelmek mentén cselekedj. Épp ezért sokak fognak a következő napokban úgy dönteni, hogy véget vetnek a kapcsolatuknak. De vajon kik lesznek ők? A csillagok elárulják!

A héten többen döbbennek rá, hogy ideje véget vetni a kapcsolatuknak Fotó: Shutterstock

Négy csillagjegy, akik szakítanak a héten

Vízöntő

A holdfogyakozásos telihold nagy hatással lesz a családodra és az otthonodra is. A holdfogyatkozások eleve fontos, eddig rejtett információkat fed fel, de a vízöntőbe érő Szaturnusz ezt a hatást most még fel is erősíti. Április végén volt újhold részleges napfogyatkozással, ami nagy lépésekre késztetett szerelmi téren: talán összeköltöztél a pároddal, talán eljegyeztétek egymást, vagy más módon fontátok szorosabbra a kapcsolatotokat. Most azonban kezded úgy érezni, hogy ez talán hiba volt. De talán nem is olyan nagy baj, ha most a romantikus énedet egy picit a háttérbe szorítod, és a munkára, karrieredre fókuszálsz. Persze véget vetni valaminek sosem kellemes, de esélyt ad rra, hogy egy kicsit magad felé fordítsd a figyelmedet, aminek hosszú távon csakis hasznát láthatod!

Ikrek

Olyan tiszta energiák áradnak feléd, hogy ezek segítik jobban megérteni az érzéseidet, és ennek köszönhetően a kapcsolatodat is tisztábban látod. Hajlamos vagy elfojtani, mélyre ásni az érzelmeidet, most azonban a hold nem engedi, hogy elkövesd azokat a hibákat, amiket egyébként újra és újra elkövetsz. Ezúttal minden felszínre tör, aminek köszönhetően egészségesebb döntéseke tudsz hozni magadra és a szerelmi életedre tekintettel is.