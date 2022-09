Szívdöglesztők: ez a négy csillagjegy a leghevesebb szerető

A lapos, biztonságos hétköznapok helyett a kalandokat keresed? Bennük megtalálod. Ez a négy csillagjegy tudja, hogyan kell érzékien ölelni.

Bika

Számára kifejezetten fontos az érintés. Arra is figyel, hogy mi ér hozzá a bőréhez. Szereti a puha, finom tapintású ruhaneműket, a kiváló minőségű ágyneműhuzatot, de persze bolondul a párja öleléséért. És persze ő maga is imád ölelni, mert így igazán közel érzi magát a szerelméhez, akit nemcsak a karjaival, de a lábaival is szívesen átölel, már-már csimpaszkodik rajta. Ő természetesen aludni is úgy szeret, ha összebújhat valakivel.

Kos

Szeret mindenben a legjobb lenni, és ez sok mindenben sikerül neki, például élen jár az ölelésben is. Sokszor az érintés, az ölelés segítségével kapcsolódik a kedveséhez és mindent megtesz azért, hogy megtalálja a mindkettőjüknek megfelelő pozíciót. Imádja, ha a párja a karjai között alszik el, és az ölelésével védelmezheti, miközben ő is védve érzi magát minden bajtól.

Rák

Számára kiemelten fontosak az érzelmek, a mély beszélgetések és az intimitás is. Szereti érezni a párja közelségét, kézfogások, ölelések formájában is. Mivel nagyon gondoskodó típus, ő is szívesen ad, méghozzá úgy, hogy kellő figyelmet fordít közben arra, hogy a szerelme tényleg kényelmesen érezhesse magát a karjai között. Neki egyszerűen szüksége van az ölelés biztonságára, amit meg is ad magának és a párjának is.

Oroszlán

Oroszlán Szenvedélyes és gyengéd csillagjegy. Imád adni és kapni egyaránt. Ez egy olyan eszköz a számára, amivel megmutathatja a párjának, hogy mennyire szereti őt. Így érthető, hogy minden alkalmat megragad a szerelmével való ölelkezésre, bárhol és bármikor.