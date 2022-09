Heves vitákat hoz a héten a telihold, erre számíts

Ha volt a szekrényben csontváz, aminek a sorsát nem rendeztétek el a kapcsolatotokban, akkor az a héten ismét előkerülhet. Épp rosszkor, mivel a Halak telihold, és a Merkúr retrográd nem támogatja a kommunikációt. Fontos, hogy higgadtan érveljetek és átgondoljatok minden egyes szót, mielőtt kimondjátok. Lássuk, mit ígér még a heti astronet.hu horoszkóp.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A Merkúr hátrálni kezd pénteken, és már az azt megelőző napokban is érezheted a hatását. Nehézkesebben haladsz előre, nem lesz könnyű a környezetedben élőkkel egyezségre jutni, előjöhetnek olyan korábbi vitás helyzetek, amelyeket nem rendeztél. Ugyanakkor minden késlekedést érdemes „álruhás áldásként” felfognod, így legalább alkalmad lesz még egyszer végiggondolni a terveidet. A Nap a Szűz jegyében jár, és segít rendet teremteni a káoszban.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Új módszereket dolgozhatsz ki a munkád megkönnyítésére. Az is elképzelhető, hogy már gondolkozol a pályamódosításon, és akár már ezen héten lehetőséged nyílhat felmérni a terepet, mielőtt ténylegesen új utakra térnél. Nem kell sietned semmivel sem, ráérsz mindent alaposan körbe járni. Szombaton a Halak jelében lesz telihold, ami beteljesülést ígér egy régi vágyadban.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A szerelemben most az újat, a mást, az izgalmasat keresed. Olyan kikapcsolódásra vágysz, ami megmozgatja a szellemi energiáidat is. Vigyázz, nehogy ez a régi kapcsolatod rovására menjen! Inkább próbáld meg a jelenlegi partneredet rávenni a kalandozásra: szellemi és szerelmi téren egyaránt.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Az otthon, a család mindig is a legfontosabb érték volt a számodra. Most azonban a teendők is e köré összpontosulnak. Talán felújítod a lakásodat, vagy csak átrendezed a berendezéseket, mindenesetre készülj rá, hogy a feladatok tovább tartanak, mint ahogy előzetesen kiszámoltad. A végeredmény viszont kétségtelenül csodaszép lesz.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Lendületes, energikus típus vagy, amibe belevágsz, azt teljes szívvel csinálod végig, nem is tudnál ilyenkor megálljt parancsolni magadnak. Pedig ezekben a napokban valahogy mégis a mértékre kellene törekedned, figyelned. Olyan probléma merülhet fel a párkapcsolatodban, aminek a megoldása jócskán próbára teheti türelmedet. Ezen a területen viszont ne add fel, és ne is lassíts, oldd meg, amit korábban nem tettél meg.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Uralkodó bolygód, a Merkúr a Mérleg jegyében kezd hátrálni a héten. Most megvilágosodhat előtted, mely kapcsolataid azok, amelyek már kiüresedtek, és kik azok, akikre hűséges társként számíthatsz hosszú távon is. Azzal, hogy rendbe teszed a kapcsolataidat, a lelkedben is helyreáll a béke. Az anyagiak tekintetében valamilyen korábbi ügyletet lehetséges, hogy újra át kell beszélned.

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

Párkapcsolatodban lehet kisebb hullámvölgy ezen a héten, de idővel minden visszaáll a régibe. A legjobbat akarod kihozni mindenből, de túlságosan bizonytalannak érzed még magadat. Ne törődj vele, hogy mások mit mondanának vagy tennének a helyedben: ez a te életed. A Merkúr bolygó a jegyedben fordul retrográdba ezen a héten, s ez fontos dolgok újragondolására késztethet.

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

A Skorpió erős az önreflexióban, és nagyon fontosnak is tartja, hogy fejlessze az önismeretét. Nem véletlenül foglalkoztatnak most téged is ilyen jellegű gondolatok. Értékes felismeréseid lehetnek ezen a héten, az is lehetséges, hogy végre megértesz egy eddig rejtett összefüggést is. Ne zárkózz be, inkább oszd meg a gondolataidat azokkal, akikben igazán megbízol.

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

Sok érdekes, tudatformáló élmény és hatás érhet téged ezen a héten. Ha teheted, találkozz a barátokkal minél többet. Egy éjszakába nyúló beszélgetés most nagyon is a hasznodra válna! Megvilágosodhat előtted a jelen legfontosabb feladata. Nem mellesleg támogatásra, szórakoztató, inspiráló beszélgetésekre is számíthatsz.

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

Karrieredre, munkádra, mint a kiteljesedés eszközére gondolsz, téged nem csupán a pénzszerzés motivál. Ezen a héten ugyanakkor akadályokba ütközhetsz, de ezek nagyon jók arra, hogy megálljt parancsoljanak neked, és elgondolkoztassanak – biztos, hogy ebben az irányban akarod-e folytatni az életedet?

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

Kalandvágyad felerősödik, és ez meggondolatlan lépésekre sarkallhat téged. Jobb lenne most megmaradni a racionalitás talaján, és nem engedni ezeknek az impulzív késztetéseknek. Párkapcsolatodban ugyanakkor harmonikus időszak a mostani: végre igazán közel engeded magadhoz a párodat. Ő is sokkal nyitottabb lesz feléd.

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

Mély belső átalakuláson mész keresztül, sok kérdés, érzés fogalmazódik meg benned. Főleg a kapcsolataidat érdemes újragondolni. Lehet, hogy lesznek, akiket végleg el kell engedned. Ne sajnáld, ez az élet rendje! Ennek a folyamatnak a végét a szombati Halak telihold hozza el. Érzékenyebb lehetsz ezekben a napokban, de fontos, hogy bármit tesz és mond most a párod, ne vedd a szívedre. Inkább próbáld egészen új színben látni a dolgokat.