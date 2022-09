Feszült hét után kellemetlen bolygóállás jön hétvégére

Szűz

„Otthon, édes otthon” a hétvégéd mottója. Szívesen csinosítanád a „fészkedet”, és ne is fogd vissza magad! Éld ki a kreativitásodat! Most nagyon is az intimitás, a családi béke kerül fókuszba, és te szívesen gondoskodsz a szeretteid kényelméről, jó hangulatáról. Öröm most a közeledben lenni!

Mérleg

Szombaton hajnalban véget érnek azok a hatások, amelyek az elmúlt napjaidat megnehezítették. Mert valljuk be: a túl sok stressz miatt már mindenhol veszélyt szimatoltál, ott is, ahol minden ok megvan a bizalomra… De ennek vége, és újra helyrebillen a lelki békéd. Ezt fokozhatod, ha sok időt töltesz a szabadban: kirándulj, sportolj, sétálj.

Skorpió

Az elmúlt napok igazán igénybe vették a szervezeted, és bizony lelkileg sem voltál a topon. A mostani hétvége a regenerálódásról szól, minden szinten. A hűvösebb idő kezdetével a szervezetednek is át kell állnia, vitaminokkal, ásványi anyagokkal támogathatod az átállást. Lelkiekben pedig mi más is tehetne igazán jót, mint az őszinte, mély beszélgetések.

Nyilas

Felemás módon fogod érezni magad szeptember első hétvégéjén. Egyrészt tele vagy energiával, másrészt szokatlanul érzékeny lehetsz. Bármin könnyen megsértődsz. Bár rendkívül energikus vagy, neked is van gyenge pontod. Ugye, tudod? Most kiderül, mi az! Szerencsére gyógyító szavakat, támogatást is kapsz azonnal.

Bak

A bolygók szerint egy csúnya vitának lehetsz szem-, és fültanúja. Valószínűleg szeretnél békebíróként fellépni, de ez nem egy hálás szerep. Jól gondold meg, hogy belefolysz-e! Főleg akkor, ha ez a vita családon belül zajlik! Lehet, hogy jobb lenne, ha most a saját belső nyugalmadat óvnád inkább, és hagynád, hogy a dolgok maguktól elrendeződjenek.

Vízöntő

Egy feszült bolygószembenállás szerint ezen a hétvégén bármin képesek lesztek összekapni. Nem azzal van baj, hogy nem vagytok egy véleményen, hanem azzal, hogy ebből végzetes következtetéseket vontok le. Erre a helyzetre egy dolog kínál megoldást: a teljes őszinteség és az empátia. És időnként persze te is engedhetnél az álláspontodból…

Halak

A bolygók jelzése szerint most a szerelem, a párkapcsolat van fókuszban. Alapjában véve minden rendben köztetek, de szükségetek lenne egy kis megújulásra! A szombati újhold segít ebben, és új lendületet ad a kapcsolatnak. Menjetek el egy olyan helyre, ahol még nem jártatok!