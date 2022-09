Heti horoszkóp: készülj, számos változást jeleznek a bolygók

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Nem leszel valami fényes hangulatban hétfőn. Egy Merkúr-Jupiter szembenállás ugyanis nagyon sok türelmet követel tőled. Szerinted mindenki túl óvatoskodja a dolgokat ahelyett, hogy egyenesen kommunikálna. Még jó, hogy a hét során összesen hat szuper fényszög lesz, amelyek garantálják végül az elégedettségedet. Pénteken a Mérlegbe lépő Nap reflektorként a párkapcsolatodra vagy annak hiányára világít rá… - írja az Astronet.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Hétfőn, kedden, szombaton és vasárnap a föld jegyekben járó bolygók nagyszerű fényszögekkel kapcsolódnak, amelyek rád igazán nyugtatóan hatnak. Lehet, hogy lassan haladnak épp a dolgaid, de ezen egyáltalán nem húzod most magad. További jó hír, hogy pénteken a Merkúr visszalép a Szűzbe, és segít, hogy a részleteknek nagyobb jelentőséget tulajdoníts, mint az elmúlt hetekben.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Mindent elkövetsz, hogy az otthonodat rendbe tedd, és megfelelj a család elvárásainak, miközben a munkádban is helyt kell állnod. Valójában viszont egyiket sem élvezed. Úgy érzed, nem kapsz levegőt. Jogos… Nagyszerű égi hír, hogy péntektől fellélegezhetsz: a Nap belép a Mérlegbe, melynek köszönhetően visszatér az életörömöd, a derűlátásod, a vállalkozó kedved.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

A hét első két napján a megérzéseid remekül vezetnek. Amennyiben hallgatsz rájuk, kikerülhetsz pár akadályt. A hét közepén a pénzügyekkel kapcsolatosan kapsz kedvező és kedvezőtlen híreket is. Jól tennéd, ha kicsit visszafognád a költekezést. A hétvége igencsak mozgalmasnak ígérkezik: nem sok időd lesz lustálkodni. Pedig szükséged lenne a feltöltődésre, hogy bírd a strapát.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

A szerda lesz a te napod! Ha tudod irányítani a dolgokat, akkor erre a napra időzítsd a nagyobb horderejű feladatokat, megbeszéléseket! Ne ijedj meg, ha másnap nem kapsz elismerést, sőt valaki kíméletlen kritikákkal illet. Ez nem rólad szól, hanem éppen a másikról. Ha nem szívod mellre, ő sem tud megsérteni téged. Péntektől számíts olyan pénzre, ami egy ideje jár már neked, de eddig nem kaptad meg. Most végre megjön...

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Az egész hét hangulatát meghatározza az a „helycsere”, amire pénteken kerül sor: hajnalban a Nap kilép a jegyedből, míg délután a Merkúr visszalép a Szűzbe. Ez előtt érdemes kihasználnod, hogy most többen adnak a véleményedre. Ha szerénykedsz, akkor lemaradsz a nagyszerű lehetőségekről. Péntek után arra kell ügyelned, hogy mikor szólalsz meg, illetve kinek mit mondasz…

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

Irigylésre méltó helyzetbe kerülsz ezen a héten. Ne lepődj meg, ha többen kimondják: „Jó neked.”, vagy „Könnyű neked”! Ne mentegetőzz és ne bizonygasd, hogy nem így van! Inkább örülj, hogy irigyelnek. Ez sokkal jobb, mintha sajnálnák. Az égen számodra igazán kedvező folyamatok zajlanak: péntekig Merkúr a Mérlegben jár, pénteken pedig a Nap belép a Mérlegbe, mely azt jelzi, hogy közeleg a születésnapod is.

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

Ezen a héten olyan érzésed lesz, mintha rajtad kívül mindenkinek jól menne. Ettől egyre frusztráltabbá válhatsz, pedig nem szabad, mert nincs is így. Amennyiben sikeres emberek vesznek körbe téged, örülj velük együtt, és adj hangot az elismerésnek! A közösségi oldalakon se fukarkodj a dicsérettel! Ez bumerángként visszaszáll rád. Ismered a régi mondást: „Jó tett helyébe jót várj!”.

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

Amilyen vontatottan indul a hét, olyan nagyon felgyorsulnak az események, és persze te is. Ez visszaadja az ihletet: megint millió terved lesz. Ezekből ésszerűen ki kell választanod azokat, amelyek aktuálisak. A többit írd le, és később keríts rájuk sort! Pénteken szeretnél korán szabadulni a munkából, de ez most nem fog sikerülni. Nehogy felhúzd magad emiatt!

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

Kicsit megáll az idő ezen a héten. Ez kivételesen nem baj, sőt végre utolérheted magadat. A bolygók támogatnak téged: hétfőn, kedden és szombaton, valamint vasárnap is lesznek szuper fényszögek. Rendkívül hatékony lehetsz, ha vannak terveid. Ha nincsenek, akkor készíts! Most jut időd, türelmed ezekre is, és gyakorlatias gondolataid támadnak…

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

A hét során lesz pár ember, aki irritálhat, és lesz valaki, aki erősen vonz téged. Mindez arról szól, hogy neked is vannak érzéseid, és intenzíven reagálsz a környezetedben lévőkére is. Nem a másikról szól ez, hanem rólad. Ez jusson az eszedbe, ha kijönnél a béketűrésből! Jó hír számodra, hogy pénteken a Nap belép a Mérlegbe, majd vasárnap éjjel újhold lesz. Egy szombati Vénusz-Neptunusz szembenállás viszont pénzügyi galibát jelez…

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

Lehetsz szerelmes a párodba, az őszi napsütésbe, de még a reggeli kávédba is. A szerelem nálad nem fizikai, hanem sokkal inkább lelki inspiráció. A hét során érdekes és tanulságos találkozások, beszélgetések várnak rád. A péntek kiemelten eseménydús napnak ígérkezik, majd a szombati Vénusz-Neptunusz szembenállás félreértésből adódó vitát, és kibékülést „ígér”. Természetesen nélküled ez nem sikerülhet…