3 csillagjegy, aki hatalmas konfliktusba keveredik a héten

Kos

A türelem soha nem volt az erényed, és a bolygók is arra ösztönöznek, hogy dolgozz ezen. A Mars az irányadó itt, de most a Ikrek jegyében is uralkodik, ami elég ahhoz, hogy a legapróbb szikra és robbanjon. Jobb ha szeptember elején kerüli a nagy beszélgetések, mint a szerelmével, mint a munkahelyén, hiszen nagy a valószínűsége, hogy elhamarkodott és téves következmények vonna le, amiből hatalmas veszekedés keveredhet.

Fotó: Pexels

Bak

Egy igazán ambiciózus lélek vagy, szóval, ha valaki birtokolni akar, vagy esetleg meg akarja mondani, hogy mit és, hogy csinálj, akkor teljesen kiakadsz és elmenekülsz. Egy hasonló szituáció fog történni a közeljövőben azzal a különbséggel, hogy ebből a konfliktusból nem fogsz tudni elmenekülni, hanem szembe kell nézned a szituációval. Ez egyáltalán nem lesz könnyű, mert hihetetlenül makacs vagy, így nem igazán vagy a kompromisszumok mestere, ez az eset viszont talán pont arra fog megtanítani téged, hogy néha bizony neked is engedned kell.

Rák

Bár az esetek többségében még a konfliktus szó hallatán is rosszul vagy, nem jelenti azt, hogy ne kerülnél vitás helyzetekbe. A probléma ott kezdődik, amikor inkább csendben maradsz, és semmit nem mondasz arról, ami bánt téged, így egy veszekedést akár hetekig emészted magadban. A következő időszakban viszont rá leszel kényszerítve, hogy kiállj és őszintén elmond az érzéseidet, még akkor is, ha ebből egy veszekedés is kerekedik.